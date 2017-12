Začal sa festival v Locarne, otvorili ho indické filmy

LOCARNO - V poradí už 58. ročník medzinárodného filmového festivalu sa začal vo švajčiarskom Locarne. Prehliadku pri jazere Lago Maggiore, ktorá potrvá do 13. augusta, otvorili indické filmy Village Football a The Rising - Ballad of Mangal Pandey.

5. aug 2005 o 10:30

Písmo: A - | A + 0 Jedným z čestných hostí festivalu bude aj nemecký režisér Wim Wenders, ktorému v sobotu odovzdajú Čestného leoparda za celoživotné dielo. Ďalšími hosťami budú režiséri Terry Gilliam a Abbas Kiarostami, ako aj herci John Malkovich a Susan Sarandonová. O hlavnú cenu - Zlatého leoparda - súťaží 18 snímok, medzi nimi aj slovenský koprodukčný film Piatok alebo iný deň. Festivalová retrospektíva je venovaná americkému režisérovi Orsonovi Wellesovi (1915-1985). V Locarne premietnu celkom takmer 500 titulov. (tasr)