Putovná výstava mapuje židovskú architektúru

5. aug 2005 o 0:00

Mario Botta: Synagóga a Židovské kultúrne centrum, univerzita v Tel Avive, Izrael 1996 - 1998. FOTO - PINO MUSI



Aktuálna výstava v Židovskom múzeu je venovaná architektúre v spojení so židovskou identitou. Prehliadka pod názvom "Čas stavať. Židovská identita v súčasnej architektúre" poskytuje medzinárodný prehľad o architektonických projektoch vytvorených koncom 20. a začiatkom 21. storočia. Prostredníctvom sedemnástich projektov a stavieb sú prezentované práce významných architektov ako Franka O. Gehryho, Daniela Liebeskinda, Moshe Safdiea, Maria Botta a Adolfa Krischanitza.

Výstava prináša chronologický prehľad historických stavieb od chrámu v Jeruzaleme až po washingtonské Múzeum holokaustu. Putovná výstava bude okrem Viedne ešte v Mníchove, Londýne a Tel Avive.

Architektonická prehliadka v Židovskom múzeu na Dorotheergasse 11 je prístupná denne okrem soboty od 10.00 do 18.00, vo štvrtok do 20.00 hod. do 4. septembra.

Múzeum venované Tretiemu mužovi

Viedenské múzeum s výstavou Tretí muž sa venuje histórii filmovej adaptácie rovnomenného bestselleru Grahama Greenea. V múzeu sa nachádza rozsiahla zbierka originálov z celého sveta - prvé vydania románu, scenár Grahama Greena, autogramy, noty a zvukový záznam titulnej skladby citarového hudobníka Antona Karasa z hracej skrinky. Skladba "obletela" v 50-tych rokoch celý svet a spôsobila boom v hre na citaru.

Expozícia "prenesie" návštevníkov do Viedne roku 1948 a tvorby filmovej klasiky so slávnym protagonistom Orsonom Wellsom v úlohe filmového hrdinu Harryho Limesa.

Klasický film noir je zmesou fikcie a reality a zároveň významným dokumentom o histórii Viedne. Popri napínavom kriminálnom príbehu vykresľuje obraz mesta v povojnovom období - pašerákov, nočný život a vplyv spojeneckých síl, rozdeľujúcich mesto na štyri "zóny". Režisér Carol Reed prezentuje tienistú stránku života v netradičnej kulise skutočných kanálov vtedajšieho mesta Viedeň. Svoju premiéru slávil film Tretí muž v roku 1949 v Londýne.

Múzeum zasvätené filmovej klasike na Pressegasse 25 je otvorené v sobotu od 14.00 do 18.00.

HUDBA

do 7. 8. Africké dni, ostrov Donauinsel, Floridsdorfer Brücke

Out of Africa: bazár, workshopy - bubnové, tanečné, detský program, koncerty, gastronómia, po - pia 14.00 - 24.00, so - ne 11.00 - 24.00

Arena, Baumgasse 80

7. 8. Farin Urlaub o 20.00

9. 8. The Crüxshadows o 20.00

11. 8. Sisters of Mercy o 20.00

Flex, Donaukanal/Schottering

5. 8. London Calling Special, o 23.00

6. 8. Channel Summer Saturdays: Legends: Abe Duque, Makossa, Christopher Just o 23.00

7. 8. Ornage 94.0 - oslava narodenín o 17.00

8. 8. Dub Club: Karandilla o 23.00

9. 8. The Massive Crew presents The Banger: DJs David Duriez (F), Chrs Esycho, Flow - Tec, Crazy Sonic o 22.30

WUK, Währinger Strasse 59

5. 8. Guru of Gangstarr & Jazzmatazz; 21.00

11. 8. Bonnie "Prince" Billy & Matt Sweeney support: Sir Richard Bishop; 20

VYBRANÉ VÝSTAVY

Leopoldovo múzeum - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 22. 8. Holá pravda. Klimt, Schiele, Kokoschka a ďalšie škandály

Múzeum moderného umenia, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 18. 9. Realizmus 70-tych rokov

do 18. 9. Pop art

Moya Museum of Young Art, Löwenstrasse 20

do 29. 8. New Romantics

KUNSTHALLE Wien - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 4. 9. Žije a pracuje vo Viedni II.

Albertina, Albertinaplatz 1

do 28. 8. Od Goyu po Picassa

Secession, Friedrichsstrasse 12

do 4. 9. Michael Krebber, Catherine Krebberová, Terence Koh

Kunst Haus, Untere Weissgerberstrasse 13

do 18. 9. Mathias Waske

Viedenské múzeum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 25. 9. Sinalcovská epocha

Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 2. 10. Pasminovské sály a ich európske variácie

Muzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)

Viedenské múzeum nábytku, Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 6. 11. Dizajn nábytku 50-tych rokov

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste

LETNÉ DIVADLÁ

Festival Klang Bogen Wien 2005

do 18. augusta:

Theater an der Wien, Linke Wienzeile 6

6. 8. F. Lehár: Gróf luxemburský o 19.30

5., 9. a 11. 8. L. v. Beethoven: Fidelio o 19.30

Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24

5. - 6. 8. 11. - 13. 8. G. Donizetti: Rita alebo Bitý manžel o 19.30

Krieau, Prater, Südportalstrasse

do 27. 8. Čardášová princezná, st - so o 20.30

Zámocké divadlo Schönbrunn

do 28. 8. J. Strauss: Viedenská krv, ut - so o 20.00

