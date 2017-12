Budapešť

DIVADLÁ

5. aug 2005 o 0:00

BUDAFEST - XIV. NYÁRI OPERA ÉS BALETT FESZTIVÁL (XIV. LETNÝ FESTIVAL OPERY A BALETU)

6. 8. A trubadúr o 19.00

8. 8. A trubadúr o 19.00

10. 8. Traviata o 19.00

LÉZERSZÍNHÁZ (LASEROVÉ DIVADLO)

5. 8. Pink Floyd o 19.30

6. 8. Vangelis o 19.30

8. 8. Best of... o 19.30

9. 8. Madonna o 19.30

10. 8. Carmina Burana o 19.30

11. 8. Mike Oldfield o 19.30

LURDY SZÍNPAD (SCÉNA LURDY)

6. 8. Babszem Janka o 11.00

NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ (NÁRODNÉ TANEČNÉ DIVADLO)

5. 8. A vér ritmusa o 20.00

6. 8. Hagyományok bálja o 20.00

11. 8. Tžzcsizmák és vasmacskák o 20.00

ÓBUDAI NYÁR 2005 (LETO V ÓBUDE)

5. 8. La Mancha lovagja o 20.30

6. 8. La Mancha lovagja o 20.30

7. 8. La Mancha lovagja (vo dvore Zichyho kaštieľa - FŚ tér 1.) o 20.30

BUDAI PARKSZÍNPAD (SCÉNA V PARKU V BUDE)

11. 8. Pa-Dö-DŚ-koncert o 20.00

MÚZEÁ A GALÉRIE

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA - Dísz tér 17.

Henri Matisse (do novembra 2005)

KISCELLI MÚZEUM - FĂVÁROSI KÉPTÁR (Kiscelli u. 108)

Stále výstavy: Časopisy a noviny Buda Pešti, Baroko, Pamiatky Budapešti 18. a 19. storočia a iné

KONCERTY

FESTIVAL SZIGET 2005

od 10. - 17. 8. Óbudai Sziget

Program

Main Stage

10. 8. Ska-P (16.30), Morcheeba (18.00), Quimby (19.45), Sean Paul (21.30)

11. 8. Ce'Cile & T.O.K (16.30), Natalie Imbruglia (18.00), Anima Sound System (19.45), Underworld (21.30)

Festival Sziget ponúka všetky žánre

Známy hudobný festival Sziget sa začína 10. augusta o 16. hodine. Do 18. augusta sa na ňom predstavia napríklad Underworld, Morcheeeba, Franz Ferdinand, The Hives (na snímke) alebo Sportfreunde Stille. Na svoje si na ňom prídu aj nadšenci džezovej alebo židovskej hudby. Vystúpia tu aj Saxon Accept a The Klezmatics s Joshuom Nelsonom.

Vstupenky si zaobstaráte za 3950 slovenských korún v predpredaji u Dr. Horáka na Medenej a v kníhkupectve Artforum na Kozej ulici. (saš)