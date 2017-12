Brno

MÚZEÁ A GALÉRIE

5. aug 2005 o 0:00

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC, Zelný trh 8

Tajomný jednorožec (do 5. 11. 2005)

Z hlbín mineralogického depozitára (február 2006)

BISKUPSKÝ DVOR

Brnianska jar 1945 (do 3. 9. 2005)

KONCERTY

REMIX

8. 8. Ex Club 'N' Sound

9. 8. Black - rnb

FASHION CLUB KROKODÝL

5. 8. LETNÍ Bl@ck Music & Disco Dance Night

6. 8. RnB, Hip-Hop & Afro-latino párty DJ Nela Lundy

8. 8. Veget s přáteli (music box)

9. 8. Siesta s Black music

10. 8. Disco&Black music párty s DJ Ing

11. 8. Prázdninová afro-latino párty DJ Nela Lundy

HELIOS BAR - JADRAN PARK

5. 8. Estival relación by DJ Benjamin

6. 8. R'n'B Dynamic párty - DJ Klimix

9. 8. Pivný večierok

10. 8. Keď bude nálada, príde i zábava - DJ Benjmain

11. 8. R'n'B + Black music - DJ Klimix

TWO FACES

5. 8. Cocujo Párty!!! S Bodypaintingem (DJ-ka Neffertiti & DJ M@ Xx)

6. 8. Powerhorse Párty (DJ Bastien Night)

7. 8. Summer Hot Sunday! (Ex Night)

8. 8. Monday Night

9. 8. The Best Of DJ Folteen & Mr. Yoda

10. 8. Mr. And Mrs. Smith

11. 8. Steady Club Night

Klub Sádlo sa zmení na americký vidiek

Hudobná skupina Santa Fe sa predstaví v piatok 5. augusta v Music Clube Sádlo. Koncert tejto country formácie sa začne o 20. hodine večer. Na americký vidiek sa návštevníci môžu preniesť aj prostredníctvom tradičnej výzdoby a nápojov.

Lístok na podujatie stojí 50 českých korún, zakúpite ho v pobočkách Ticketpro alebo v pokladni klubu, ktorý sídli na Ulici Milady Horákové 23. (saš)