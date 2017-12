Jennifer Lopezovej sa páčil jej dramatický ľúbostný život

5. aug 2005 o 14:30 TASR

Los Angeles 5. augusta (TASR) - Latinskej kráske Jennifer Lopezovej sa páčil divoký život, ktorý viedla predtým, ako sa vydala za svojho tretieho manžela Marca Anthonyho.

Speváčka sa v roku 1997 vydala za čašníka Ojaniho Nou a rozviedla sa s ním po roku spoločného života. Potom si vzala v roku 2001 tanečníka Crisa Judda, ale rozišli sa len sedem mesiacov po svadbe. Taktiež chodila so spevákom Seanom P Diddy Combsom a predtým, ako si vzala Anthonyho, bola zasnúbená s hercom Benom Affleckom.

Naposledy sa však vyjadrila, že je hrdá na svoje dramatické vzťahy a záujem, ktorý o ne prejavili médiá. Vyhlásila, že to bolo vlastne zábavné, a že všetky aj nepríjemné skúsenosti boli vlastne úžasné. Dodala, že nič by neurobila ináč a nemyslí si, že niečo urobila zle. Jednoducho robila to, čo chcela a žila svoj život.

Latino diva sa teraz rozhoduje či nechá svoju hereckú a spevácku kariéru kvôli dieťaťu. Je presvedčená, že nie je možné byť úspešnou matkou a manželkou a mať prácu zároveň. Teraz je pripravená vzdať sa kariéry v prospech rodiny.