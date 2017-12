Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre sa musí presťahovať

5. aug 2005 o 16:49 TASR

Modra 5. augusta (TASR) - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre musí opustiť terajšie priestory bývalej radnice. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo. Pôvodne mesto dalo múzeu výpoveď k 31. augustu 2005, no neskôr ju predĺžilo do konca júna 2006.

"Neprichádzalo do úvahy, aby sme sa do konca augusta presťahovali," uviedla dnes pre TASR riaditeľka múzea Oľga Pavúková. Podľa nej to bol veľmi krátky čas a ani nemajú kde presunúť okolo 5000 zbierkových exponátov a 20 000 knižničných zväzkov. Situáciu trocha sťažuje skutočnosť, že múzeum patrí pod Slovenskú národnú knižnicu (SNK), a tak mesto Modra musí komunikovať s jej vedením v Martine.

"Múzeu sme ponúkli náhradné priestory na námestí Ľ. Štúra a čakáme na vyjadrenie z Martina," potvrdil TASR prednosta modranského Mestského úradu Marián Gavorník. Ponúknutý náhradný objekt už múzeum čiastočne využíva, keď v ňom má expozíciu pamätnej izby Ľ. Štúra. V prípade záujmu by ho získal celý, no objekt si vyžaduje rekonštrukciu. Podľa vyjadrenia riaditeľa Pamätníka národnej kultúry a Biografického ústavu SNK Augustína Maťovčíka sa jeho vedenie zatiaľ nerozhodlo, či túto ponuku prijme.

Rekonštrukciu nevyhnutne potrebuje aj stará radnica, kde je v havarijnom stave strecha. Mesto plánuje jej rozsiahlu opravu asi za 50 miliónov Sk, na ktorú už má projekty. Okrem sídla Mestského úradu by tam mala byť sobášna a konferenčná miestnosť, mestská pivnica i mestské múzeum. "Táto rekonštrukcia je naša prioritná agenda na budúci rok," dodal Gavorník. Chcú na ňu získať financie z európskych fondov i z úveru.

Múzeum Ľ. Štúra bolo zriadené v roku 1964. V terajších priestoroch bolo slávnostne otvorené v októbri 1965. Je jediné na Slovensku, ktoré systematicky dokumentuje a propaguje dielo i život Ľ. Štúra a národné obrodenie. Venuje sa tiež dejinám Modry.