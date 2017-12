V Poprade sa začal 9. ročník festivalu Ready Okey Leto 2005

Poprad 5. augusta (TASR) - Hudobným festivalom Ready Okey leto 2005 začal dnes žiť areál futbalového štadiónu v Poprade.

5. aug 2005 o 17:45 TASR

Na festivale, ktorý sa zaradil medzi tri najväčšie na Slovensku, sa počas dvoch dní vystrieda viac ako dvadsať slovenských a českých interpretov. K pravidelným účastníkom tohto podujatia, ktoré v ostatnom ročníku navštívilo počas dvoch dní takmer 30 tisíc divákov, patria napríklad kapely IMT Smile, No Name, Horkýže Slíže, Desmod, Inekafe, Gladiator a ďalší. Už dnes večer sa divákom predstaví aj tohtoročný zahraničný festivalový headliner, nemecká formácia Scooter, ktorej koncert sa skončí tesne pred polnocou.

Festivalová sobota sa začne o 14.00 h vystúpením skupiny Stereo. V sobotňajšom programe je okrem iného aj vystúpenie superstárovkých finalistov Tomáša Bezdedu a Roba Miklu či českej formácie Verona a skupiny Chinaski. Zo slovenských kapiel to budú ďalej spomínané Stereo, No Gravity, Mec Vrabec a Diagnoza B, Smola a hrušky, Peha, Inekafe a vo večerných hodinách Zuzana Smatanová, Desmod, No Name, IMT Smile a Horkýže Slíže. Ready Okey Leto vyvrcholí podobne ako v predchádzajúcich rokoch ohňostrojom.