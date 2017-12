CD

Kraftwerk: Minimum-Maximum

EMI Monitor

Svoju priekopnícku kapitolu v dejinách popu už nemeckí Kraftwerk dávno dopísali, a tak konečne vyliezli zo štúdií na koncertné pódiá a popri tom vydávajú prelomové staré nahrávky. Po tridsiatich piatich rokoch záslužnej existencie je to vlastne logické. A keď Depeche Mode dokázali, že aj live albumy elektronických skupín sa dajú počúvať, prečo by si aj Kraftwerk nemohli jeden urobiť? Vlastne sú to albumy dva, s dvadsaťdva skladbami, medzi ktorými pochopiteľne nemôžu chýbať najväčšie údery z repertoáru ako The Robots, Autobahn, The Model či Tour de France. Čo prekvapí je fakt, že väčšinou ide o záznamy z vystúpení vo východnej Európe (Varšava, Moskva, Budapešť či Riga), no pri počúvaní sa ponúka jednoduché vysvetlenie o spontánnejšie reagujúcom publiku, ktoré kedysi komunistické režimy veru nerozmaznávali koncertmi svetových hviezd.

Joshua Redman Elastic Band: Momentum

Nonesuch/ Warner music

Černošský saxofonista a skladateľ Joshua Redman je jednou z najjagavejších hviezd súčasného jazzu. Už vydareným debutovým albumom v roku 1993 vyvrátil obvinenia z toho, že je protekčným dietkom slávneho otca, ktorý bol tiež hráčom na saxofón, a tak sa teraz môže smelo venovať vlastnej kariére. V pozícii rešpektovanej hviezdy si môže veselo dovoliť pripraviť album so skupinou, do ktorej si prizve ako hosťa napríklad aj basgitaristu Flea zo skupiny Red Hot Chilli Peppers. "Elastické" je na nej to, že popri jazzových štandardoch dokáže veselo ohýbať aj melódie Led Zeppelin či Sheryl Crow a nielen pomocou tradičných nástrojov. "Nie je žiadnou záhadou, že samplery, sekvencery a bicie automaty dokážu v rukách ľudí s minimálnym hudobným vzdelaním priniesť pozoruhodné výsledky. Dokážu však umelci ako Joshua Redman pomocou nich nájsť ešte niečo bohatšie a hlbšie?" položil si otázku v recenzii albumu kritik novín Los Angeles Times a vzápätí dodal: "Odpoveď je áno."

Edo Klena 2005

Vydala Hevhetia

Folkový samorast z východného Slovenska sa vynoril s novým albumom, ktorý pripravil spolu s niekoľkými kamarátmi a nečakanými hosťami (keď sa v predošlom texte spomínal Flea, tu je to gitarista skupiny Chiki liki tu-a). "Zavraždil som televízor/ na smrť som ubil rádio/ To nech radšej hrajú Cigáni pod oknom naživo..." spieva v prvej z trinástich nových skladieb Edo Klena a naznačuje tak jeden z možných motívov vzniku nahrávky, prichádzajúcej na trh pod krídlami novej edície agilného košického vydavateľstva Hevhetia. Na stránke www.folk.sk sa medzi dôvodmi, pre ktoré si rozhodne treba zaobstarať Eda Klenu 2005, uvádza toto: "Poteší vás, že starý pán ešte funguje, zaujme autorská i aranžérska sviežosť a pochopíte slovné spojenie vnútorný dialóg."

