Postrelili fotografa čakajúceho na Britney Spearsovú

8. aug 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 8. augusta (SITA/AP) - Istého fotografa, ktorý čakal pred domom v Malibu na Britney Spearsovú, postrelil neznámy strelec plastikovým projektilom do nohy. Polícii sa nepodarilo zistiť, kto ani odkiaľ na fotografa vystrelil. Ako uviedol hovorca miestnej polície poručík Steve Smith, mužovi nohu ošetrila privolaná záchranná služba a odviezla ho do nemocnice. "Mohol to byť ktokoľvek, kto išiel naokolo. Vôbec netušíme, odkiaľ strela vyšla," dodal Smith. Fotograf Brad Diaz bol zhruba 200 metrov od domu, pri ktorom čakal, keď ho projektil zasiahol. Bol pritom jedným zo skupinky zhruba desiatich fotografov, vyčkávajúcich na ulici. Dom, pred ktorým sa incident stal, nepatrí populárnej speváčke, no je v ňom častým hosťom.