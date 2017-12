Dukes of Hazzard vedú v amerických kinách

8. aug 2005 o 10:20 SITA

Písmo: A - | A + 0 BRATISLAVA 8. augusta (SITA/AFP) - Film The Dukes of Hazzard sa stal počas uplynulého víkendu najsledovanejším filmom v severnej Amerike, keď zarobil v prepočte 976 miliónov korún. A to dokonca i napriek otvorenej kritike filmových odborníkov. Filmová adaptácia seriálu z 80. rokov, v ktorej hrajú Johnny Knoxville a Seann William Scott, je o dvoch južanských bratrancoch, ktorí unikajú zákonu. Vo filme sa objaví i legenda country hudby Willie Nelson a popová speváčka Jessica Simpsonová, ktorá stvárnila sesternicu Daisy, známu pre jej extrémne krátke nohavice. Dukes of Hazzard tak v sledovanosti prekonali komédiu Wedding Crashers, ktorá s 528 miliónmi skončila na druhom mieste. Film Charlie a továreň na čokoládu, v hlavnej úlohe s Johnnym Deppom, sa posunul na tretie miesto, keď v prepočte zarobil 336 miliónov korún. Na ďalšom mieste sa umiestnila komédia High Sky s Kurtom Russellom, ktorá zarobila 288 miliónov korún. Za ňou sa umiestnil romantický film s Johnom Cusackom a Diane Lane Must Love Dogs v prepočte s 236,8 miliónom zarobených korún. Na šiestej priečke sa umiestnil francúzsky dokument Putovanie tučniakov, ktorý sa posunul z desiateho miesta vďaka zárobku v prepočte 220 miliónov korún. Film Sealth, v hlavných úlohách s Jamie Foxxom a Joshom Lucasom, skončil siedmy so 185,6 milióna korún. Fantastická štvorka skončila ôsma (128 miliónov korún), deviata bola Vojna svetov (112 miliónov korún). Desiatku najsledovanejších filmov uplynulého víkendu uzatvára film Ostrov, ktorý v prepočte zarobil 99,2 milióna korún.