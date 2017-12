Na neznámych páskach Marilyn prezradila svoje tajomstvá

8. aug 2005 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 8. augusta (SITA/Reuters) - Medzi novoobjavenými kazetami rozhovorov s legendárnou Marilyn Monroe sa objavili i informácie, ktoré doposiaľ verejnosť nevedela. Marilyn totiž napríklad obdivovala veterána strieborného plátna Clarka Galblea ako svojho otca. Veľmi ju tiež trápil vzťah s politikom Robertom F. Kennedym. Marilyn dokonca prežila noc s herečkou Joan Crawfordovou, no táto skúsenosť ju nechala chladnou. O sexe so svojím bývalým manželom Arthurom Millerom si myslela, že to nie je bohviečo. Naproti tomu cítila obrovskú náklonnosť k predchádzajúcemu manželovi, bejzbalovej hviezde Joeovi DiMaggiovi. Na doposiaľ nezverejnených páskach sa herečka priznala, že ju jej psychiater naučil, ako dosiahnuť orgazmus.