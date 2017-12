Margot by som za SuperStar nevymenila

8. aug 2005 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 8. augusta (SITA) - Speváčka takmer dievčenskej skupiny Margot Andrea Zimányiová by svoju kapelu za titul SuperStar nevymenila. Ako povedala pre agentúru SITA, na Margot nedá dopustiť. Skupina vznikla na pôde orchestra Andante, ktorý vedie uznávaný hudobný a hlasový pedagóg Jaroslav Žigo. Práve on učil spievať aj dvoch finalistov prvej SuperStar Sama Tomečka a Martinu Šindlerovú. Záujem o účasť v súťaži mala aj ďalšia Žigova žiačka Katka Verčimáková, ktorej ale cestu za slávou prekazila choroba. Napriek tomu ale Andrea neľutuje, že sa nevydala rovnakou cestou ako jej kolegovia. "Možno by tá popularita prišla skôr, ako touto pomalšou cestou, ale myslím, že potom už človeku ostane nálepka, že je finalista SuperStar," uvažuje. Najmä odborná verejnosť ich potom podľa nej berie s určitou rezervou, lebo nahrajú narýchlo album, ktorý "nie je až taký dobrý, lebo ho robili štúdioví hráči, ktorí do toho nie sú absolútne zainteresovaní. Ja mám kapelu, ktorá ma pozná, s ktorou fungujem, odkedy som začala aktívne spievať. Nahrať album s takouto kapelou - s kapelou, ktorá so mnou žije a ja žijem s nimi, je úplne iný pocit a myslím si, že keď sa budeme snažiť, tak tá popularita príde," hovorí s presvedčením, že tvrdá práca na debutovom albume skupiny sa skutočne oplatí.

Margot svoj debut dokončuje práve v týchto dňoch. Pracujú však na ňom už niekoľko rokov. "Tým, že sme ho robili tak dlho, je tam cítiť aj ten náš hudobný rast. Niektoré piesne sú staré tri roky, niektoré sú naopak úplne nové," vysvetľuje. Album, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta už na jeseň, bude podľa jej slov rôznorodý aj žánrovo, čo je tiež dôsledkom ich vývoja - hudobného i osobnostného.