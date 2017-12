Jane Seymourová odmieta plastické operácie

BRATISLAVA 8. augusta (SITA) - Niektoré herečky sa v snahe zostať čo najdlhšie krásne rozhodli podstúpiť plastickú operáciu. To však nie je prípad britskej herečky Jane Seymourovej, známej televíznej ...

8. aug 2005 o 16:10 SITA

BRATISLAVA 8. augusta (SITA) - Niektoré herečky sa v snahe zostať čo najdlhšie krásne rozhodli podstúpiť plastickú operáciu. To však nie je prípad britskej herečky Jane Seymourovej, známej televíznej doktorky Quinnovej. Podľa časopisu The Age odmietla nasledovať príklad mnohých hollywoodskych krások, ktoré si svoj vzhľad dávajú vylepšovať botoxovými injekciami do čela alebo plastickými operáciami. "Nepodstúpila som žiadnu takú operáciu. Myslím, že väčšina žien v našom biznise v mojom veku nevyzerá ako v skutočnosti. Dala som si iba upraviť viečka, pretože som na nich mala materské znamienka. Vačky pod očami máme v rodine geneticky dané, tak som si ich dala odstrániť. Nič viac," dodala herečka.