Anastacia sa pri spievaní šetrila

Očakávaný koncert sa na štadióne Artmedie v Petržalke začal v nedeľu presne o trištvrte na deväť a trval takmer dve hodiny.

9. aug 2005 o 8:30 MARTINA HABLÁKOVÁ

FOTO SME - Pavol Majer



Najprv vystúpil predskokan - slovenská kapela Žena z lesoparku. Skôr, ako sa jej muzikanti pustili do hrania, vypustili niekoľko ružových balónov, a tým dali symbolické "zbohom rakovine". S kapelou si zaspievala aj finalistka SuperStar Zdenka Predná, ktorá sa predstavila ako vokalistka, ale aj ako sólo speváčka so svojou novou skladbou.

Po polhodinovej úprave pódia sa konečne začalo vystúpenie Anastacie. Prvá vyšla na pódium jej päťčlenná kapela a neskôr traja vokalisti. V chladnom počasí, ktoré vôbec nepôsobilo letne, vyšla pred 13-tisícové publikum s piesňou Seasons Change.

Počas koncertu sa niekoľkokrát prezliekla a striedala letné šaty a kabátiky. Po mene predstavila svoju kapelu - bola s ňou očividne dobre zohratá, tak, aby spolu zabávali publikum. Anastacia nechala vokalistov vyniknúť v sólových partiách, v niektorých skladbách spievali viac ako samotná speváčka.

Veľký obdiv publika si vyžiadali aj tanečníci, ktorí sa na pódiu ukazovali takmer v každej druhej skladbe. Predviedli saltá, premety aj šplhanie na visutých závesoch.

Pódium bolo postavené tak, že sa aj speváčka v niektorých chvíľach ocitla bližšie k divákom. Na móle sa prechádzala a spontánne hádzala tričká aj bundy medzi divákov. Pri nohách jej potom pristálo papierové lietadielko, na ktorom bol napísaný text jednej z jej piesní - hneď na to ju zaspievala.

Vedľa pódia boli umiestnené dve veľkoplošné obrazovky, na ktorých si diváci mohli pozrieť nielen koncert, ale aj videoprojekciu, ktorá v čisto inštrumentálnych a pomalých skladbách navodzovala melancholickú náladu. Premietali sa dokumenty o chorých a hladujúcich deťoch, o vojne, násilí a chudobe.

Atmosféru nadľahčili najväčšie hity. Keď Anastacia videla, že publikum reaguje, ihneď s ním začala spolupracovať. Refrény skladieb Left Outside Alone, Welcome To My Truth alebo One Day In Your Life si zaspievala spoločne s divákmi. Tí si na záver takmer dvojhodinovej speváckej šou vyžiadali prídavok. Anastacia ponúkla hneď dva.

V hľadisku nechýbali mnohé známe tváre, medzi nimi napríklad Paľo Habera, Richard Müller, Robo Papp, Ivan Tásler, Sisa Sklovská, Katka Koščová a všetci finalisti SuperStar.

Celý koncert mal i benefičný charakter a výťažok zo vstupného bol určený na podporu boja proti rakovine prsníka. Práve túto chorobu Anastacia pred dvomi rokmi úspešne prekonala. O tejto etape svojho života hovorila aj počas koncertu a všetkým poďakovala, že prišli a zakúpením vstupenky prispeli na boj s touto chorobou.

Anastacia priletela do Bratislavy len tri hodiny pred koncertom súkromným lietadlom. Čakalo na ňu na bratislavskom letisku, hneď po koncerte ním odletela späť do Monaka.

Kariéru vraj robiť nechcela

Anastacia (32) celým menom Anastacia Lyn Newkirk sa narodila v speváckej rodine. Podľa vlastných slov kariéru v hudobnom priemysle napriek evidentnému nadaniu robiť nechcela.

V roku 1999 sa stala finalistkou súťaže The Cut, obľúbenej u nahrávacích spoločností. Podpísala zmluvu a už o rok jej vyšiel album Not that kind. Do svetových hitparád raketovo odštartoval hit I'm Outta Love. Úspech slávil aj druhý album, predalo sa vyše 10 miliónov CD.

V januári 2003 oznámila Anastacia, že má rakovinu prsníka a že počas liečby má v úmysle prerušiť všetky svoje umelecké aktivity. Dlho to však nevydržala. Hneď vo februári vystupuje v New Yorku pre filmový muzikál Chicago, v septembri 2003 sa zatvorila do nahrávacieho štúdia a výsledkom je tretí album s názvom Anastacia, ktorý uzrel svetlo sveta v marci 2004 a je plný jej životných skúseností. (hab)