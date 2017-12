Raper DMX môže ísť na rok do väzenia

BRATISLAVA 9. augusta (SITA/AP) - Americký raper DMX má vážne problémy so zákonom. V pondelok ho totiž súd uznal vinným z porušenia podmienky, na ktorú ho odsúdili za dopravnú nehodu na letisku John F.

9. aug 2005 o 10:57 SITA

Kennedy International Airport. Odvtedy ho už dvakrát prichytili pri porušovaní dopravných predpisov, z čoho raz pri dopravnej nehode zranil dvoch policajtov. DMX, vlastným menom Earl Simmons sa na súde Queens Criminal Court priznal, že počas dopravnej nehody na letisku 24. júna 2004 mal v sebe válium, omamnú látku bežne dostupnú v lekárňach a že sa neskôr snažil pracovníkov letiska presvedčiť o tom, že je federálny agent. Simonsa vtedy odsúdili na ďalšiu podmienku, pričom za akýkoľvek ďalší priestupok počas najbližšieho roka ho bez milosti pošlú do väzenia. Vyrubili mu i pokutu v prepočte 416 tisíc korún. Už týždeň po vynesení rozsudku spevákovi namerali rýchlosť 167 km/h a pokutovali ho. 15. apríla ho zatkli, keď sa jeho auto stalo účastníkom dopravnej nehody v Bronxe, pri ktorej sa zranili dvaja policajti. Simmonsovo vodičské oprávnenie mu pri každej nehode pozastavili či zrušili. Spevákov právnik Murray Richman tvrdí, že DMX poslednú nehodu nezapríčinil, bol iba jej účastníkom. Šiel vraj do nemocnice navštíviť svoju manželku. Richman vyhlásil otvorenie celého procesu za nonsens a dodal, že takého jednanie je úplne nezvyčajné. Spevák musel zaplatiť kauciu vo výške 16 tisíc korún a 11. októbra sa bude musieť dostaviť na súd. Ak by sa mu dokázala vina, hrozí mu až ročné väzenie.