Gwen Stefani vďačí za svoj úspech Pharrellovi Williamsovi

9. aug 2005 o 18:15 SITA

BRATISLAVA 9. augusta (SITA) - Americká speváčka Gwen Stefani vyhlásila, že za obrovský úspech jej sólového albumu Love Angel Music Baby ďakuje spevákovi a producentovi Pharrellovi Williamsovi. Speváčka uviedla, že i napriek jej počiatočným obavám, sa jej nový zvuk nahrávok veľmi páči. "Keď som začala pracovať s Pharrellom, obávala som sa, že nebudem mať žiadne nápady. Po dni práce sme mali napísanú úžasnú pieseň Candy Lamb," povedala frontmanka skupiny No Doubt. Myslela som, že to pri tej piesni aj skončí, no potom sme napísali Hollaback Girl. Pharrell je skutočne úžasný."