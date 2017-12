Finalisti SuperStar počas leta nezaháľajú

BRATISLAVA 9. augusta (SITA) - Finalisti prvej slovenskej SuperStar aj počas leta tvrdo pracujú na budovaní svojich hviezdnych kariér. Vlastný album ako prvá vydala Katka Koščová a darí sa mu výborne.

Už prvý týždeň predaja sa hranica predaných nosičov prehupla cez hodnotu platinovej platne. Do rádií sa v týchto dňoch dostáva už aj v poradí druhý singel z albumu Ešte sa nepoznáme, skladba Pehatá. Do televízií zároveň putuje aj videoklip Jara Vaľka ml.

Nahrávanie svojho debutu ukončil už aj Tomáš Bezdeda. Album Obyčajné slová obsahuje jedenásť skladieb, na ktorých sa autorsky podieľal najmä Boris Lettrich zo skupiny Aya. Po jednej skladbe prispeli Peter Bič, Tomáš Sloboda, Marián Kachút, Tomáš Zubák, Peter Graus. Fotografie na obal Tomášovho CD urobil známy český fotograf Ondřej Pýcha, ktorý okrem mnohých českých a slovenských celebrít fotil aj Alanis Morissette a Ozzyho Osbournea. Miro Jaroš na budúci týždeň už po tretíkrát odlieta do Izraela, kde nahrával svoj album Exoterika. Tam prebieha aj postprodukcia a Miro by mal finálnu nahrávku priniesť na Slovensko už koncom augusta. V Izraeli by mali vzniknúť aj fotografie na obal a zábery do videoklipu. V slovenských rádiách je už nasadený jeho prvý singel s názvom Yalla Yalla.

Vice-SuperStar Martina Šindlerová vo štvrtok ráno odlieta do Bruselu, kde bude pokračovať v nahrávaní albumu. Neskôr sa spolu s producentom Stanom Šimorom presunie z Belgicka do nahrávacieho štúdia neďaleko Prahy, kde svoj debut dokončí. Samo Tomeček na nahrávaní svojho albumu pracuje už od júna. Videoklip k singlu Iný je jednou z najhranejších skladieb na hudobnej stanici Music Box. Video natáčal Samo spolu s kapelou v Taliansku, kde si užil aj chvíľu dovolenky. Teraz ho čaká práca v štúdiu s producentom Ivanom Táslerom. Do štúdia už nastúpil aj ďalší finalista Martin Kelecsényi. Nahrávaniu sa venuje od minulého týždňa. Vydanie albumu, ktorý bude obsahovať 12 skladieb, sa očakáva v polovici septembra. V týchto dňoch už usilovne pracuje aj Zdenka Predná. Zatiaľ pripravuje piesne a nahrávať by mala začať v septembri.