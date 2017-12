Títo manželia tu už boli, a stretneme sa s nimi opäť

Paradoxom je, že veľký Alfred Hitchcock nakrútil v roku 1941 romantickú komédiu Pán a pani Smithovci, ktorá však s filmom Douga Limana, uvádzaným momentálne aj v slovenských kinách, nemá vôbec nič spoločné. Zato je veľa iných filmov, ktoré majú spoločnéh

10. aug 2005 o 9:15 MILOŠ ŠČEPKA

Filmoví manželia - Angelina Jolie a Brad Pitt. FOTO - BONTON FILM



Paradoxom je, že veľký Alfred Hitchcock nakrútil v roku 1941 romantickú komédiu Pán a pani Smithovci, ktorá však s filmom Douga Limana, uvádzaným momentálne aj v slovenských kinách, nemá vôbec nič spoločné. Zato je veľa iných filmov, ktoré majú spoločného mnoho.

Agentská komédia patrí k prastarým filmovým žánrom. Zápletka, odvíjajúca sa od utajenej, nepriznanej totožnosti manželov, tiež nepatrí k najoriginálnejším. Azda najpopulárnejším príkladom sú Pravdivé klamstvá s Arnoldom Schwarzeneggerom spred desiatich rokov. No i Pravdivé klamstvá neboli nič iné, len prerobenie staršej francúzskej agentskej komédie Clauda Zidiho La totale! V závere filmu potom do tajných služieb vstúpila i manželka hlavného hrdinu Jamie Lee Curtisová. Novinkou nie je ani boj manželov proti sebe na život a na smrť, ako nám v roku 1989 ukázal Danny de Vito vo svojej Vojne Roseovcov s Michaelom Douglasom a Kathleen Turnerovou.

Producent a režisér Doug Liman sa orientoval na agentské filmy, v ktorých sa to len tak hemží falošnými identitami (Agent bez minulosti, Bournov mýtus). Teraz tu máme mladý manželský pár, kde obaja partneri sú nájomní zabijaci, pričom jeden pred druhým taja svoju pravú identitu. Stretli sa pred rokmi v Bogote a ich vzťah už začína strácať šťavu, stáva sa rutinou. Až do chvíle, keď dostanú príkazy vycestovať do púšte kdesi na juhozápade USA a zlikvidovať bližšie neurčený cieľ. Zvíťazí profesionálna česť, láska k práci, alebo sa títo dvaja ešte majú radi? Alebo sa konečne naozaj začnú ľúbiť? Zbytočné otázky.

Je jasné, že nemôže ísť o film postavený na novom objavnom príbehu plnom prekvapení, ale len o žánrovú hračku. Teda nie ČO, ale AKO. Zároveň nemožno pochybovať o číro obchodných komerčných záujmoch tvorcov, čo preložené do slovenčiny znamená hru na istotu mnohonásobku vstupných nákladov. Tie predstavovali 110 miliónov dolárov. To už nie je film, to je skutočný podnik. Kameraman Bojan Bazelli (Kruh) nasnímal krásne obrázky v Kalifornii, Colorade, New Yorku a Ríme, pretože ak má byť americký film romantický, Rím nesmie chýbať.

Hlavným kritériom pri výbere hercov nebolo herecké umenie, ba ani typológia, ale len populárnosť. Presnejšie: sitom prešli len tí najsexi herci a herečky. Pani Smithovú si mala najskôr zahrať Nicole Kidmanová, neskôr Catherine Zeta-Jonesová. V role pána Smitha sme mali vidieť Johnnyho Deppa, ba producenti s nemalou dávkou humoru ponúkli úlohu aj Willovi Smithovi, ale po tom, ako ponuku prijala Angelina Jolie, vrátil sa k projektu aj Brad Pitt.

Napodiv to medzi nimi iskrí oným vzácnym napätím, ktoré kritici zvyknú nazývať chémia. Je to ťažko definovateľný spôsob, akým tí dvaja pôsobia jeden na druhého, ale najmä na nás - divákov. Takže film je zachránený, funguje, dá sa pozerať, je zábavný.

Len cez premiérový víkend priniesli diváci v USA a Kanade do pokladníc kín 50 miliónov. Vpriebehu prvých šesť týždňov suma vzrástla na 178 miliónov. Niet pochýb, že sa s pánom a pani Smithovcami onedlho stretneme znova. Na rozdiel od mnohých iných filmov je to celkom príjemná predstava.

Pán a pani Smithovci (Mr. & Mrs. Smith) l USA 2005 l 120 min l Scenár: Simon Kinberg l Réžia: Doug Liman l Kamera: Bojan Bazelli l Hudba: John Powell l Hrajú: Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince Vaughn, Adam Brody, Kerry Washingtonová, Keith David, Chris Weitz, Rachael Huntleyová