Festivaly pauzu nemajú

10. aug 2005 o 8:40 TOMÁŠ PROKOPČÁK

Na Eurotrialog sa chystajú aj českí Plastici.

FOTO - ČTK



Ani tento víkend nebude domáce festivalové leto oddychovať. Duchonka, Kežmarok či Červeník roztancujú všetkých fanúšikov prázdninovej open-air scény. Niekoľko zaujímavých akcií sa bude odohrávať aj u našich českých susedov a osemdňový festival Sziget sa začína už dnes v Budapešti.

Červeník

Cliché, Peha, Gladiátor, Desmod, Zuzana Smatanová, britskí The Sweets či českí hostia Žlutý pes a Olympic. Ako bonus slovenský muzikál Na skle maľované. To všetko sľubuje jubilejný 40. ročník festivalu Červeník naplánovaný na 12. až 14. augusta v amfiteátri Červeník pri Trnave. Dlhoročná tradícia a festivalmi osvedčené domáce i zahraničné kapely sľubujú zaujímavý zážitok pre všetkých, ktorí majú radi populárnu hudbu.

Orange Summer Duchonka

"Vstúpte do sveta hudby," znie pozvanie organizátorov na druhú festivalovú zástavku zastrešenú menom mobilného operátora Orange. V piatok a sobotu sa v areáli obľúbenej rekreačnej oblasti Duchonka stretnú predovšetkým priaznivci domácej hudby z hitparád a rádií. Predstaviť by sa mala domáca klasika ako IMT Smile, Miro Žbirka, P.S., Peha, Gladiátor či Hudba z Marsu. Superstarovskú rodinku zastúpia Tomáš Bezdeda a Robo Mikla.

Organizátori majú pre návštevníkov pripravené i rôzne sprievodné podujatia, plážový volejbal a vodný futbal nesmú v takomto prostredí chýbať. Odvážlivci si môžu vyskúšať horolezeckú stenu.

Lokal Life

Jedenásť kapiel, dva soundsystémy, šesť dídžejov a dve pódiá - týmto púta 3. ročník festivalu Lokal Life, ktorý bude v sobotu v kežmarskom amfiteátri. Oganizátori zavolali zástupcov rôznych hudobných štýlov. Hip-hop spropagujú AMO a Peneři Strýčka Homeboye (CZ), drum'n'bass Soundphreakers a Gabanna, ďalšiu elektroniku napríklad vyznávač pomalších rytmov Abuse, Philip TBC (CZ), ktorý robil predskokana The Prodigy na tohtoročnej Pohode či Schimek.

Lokal Life prináša na relatívne malej ploche prehľad toho zaujímavejšieho z domácej a českej alternatívnej hudobnej scény. Ak ste otvorený rôznym, predovšetkým elektronickým, hudobným štýlom, zavítajte práve na toto podujatie.

Festivaly v Čechách

V prípade, že vaše víkendové kroky poputujú smerom do Českej republiky, môžete navštíviť tamojšie letné festivaly. Na veľkom festivale Love Planet, ktorý sa bude odohrávať tento piatok a sobotu v areáli letiska neďaleko mesta Tábor, sa predstavia, napríklad, Američania okolo Nicka Cavea, Fíni zo zoskupenia Apocalyptica, britskí Kosheen, SteroMCs alebo domáci Tatabojs. To všetko na šiestich pódiach a v niekoľkých ďalších stanoch.

Ak sa budete pohybovať v okolí Mikulova, navštívte festival Eurotrialog. Festival je zameraný najmä na alternatívnu scénu. Vystúpiť by mala legenda československého disentu Plastic People of the Universe, Věra Bíla a Kale, Marián Varga alebo gitarista Radim Hladík.

Sziget

Ak vám nestačí domáca ponuka, navštívte Budapešť a festival Sziget. Odborníkmi považovaný za jeden z najzaujímavejších letných festivalov Európy sa začína už dnes a potrvá až do 17. augusta. Predstaví sa svetová i európska hudobná špička, za zmienku stoja vystúpenia zostáv Morcheeba, Franz Ferdinand, Underworld, Nick Cave a jeho Bad Seeds či sprievodná kapela veľkého Boba Marleyho The Wailers.

Mamutí festival, na ktorý príde každoročne asi 300-tisíc návštevníkov, otvorí svoje brány v čase obeda. Samozrejmosťou sú sprievodné podujatia - od premietania filmov cez paintball až po vodný futbal.

Kde hľadať ďalšie informácie

Viac informácií na www.agenturaduna.sk , www.duchonkafes.sk , www.ponorka.org , www.sziget.sk , www.loveplanet.cz , www.eurotrialog.cz