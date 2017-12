50 Cent predstavil svoju autobiografiu

BRATISLAVA 10. augusta (SITA/Reuters) - Americký raper 50 Cent zarába takmer na všetkom, čo sa týka jeho osoby. V utorok sa totiž do kníhkupectiev dostala jeho autobiografická kniha From Pieces to Weight.

10. aug 2005 o 9:10 SITA

Ide vraj o modernú verziu splneného amerického sna. Spevák začínal ako drogový díler, neskôr z podsvetia unikol vďaka hip-hopu a hneď ako sa mu podarilo urobiť prvý hit, zbalil si kufre a začal si užívať život megahviezdy. V deň uvedenia jeho autobiografie bola pre fanúšikov 30-ročného rapera pripravená i newyorská autogramiáda. 50 Cent v roku 2003 prerazil albumom Get Rich or Die Tryin', ktorého sa predalo vyše 12 miliónov kópií.