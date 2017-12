Česká rocková legenda Olympic

BRATISLAVA 10. augusta (SITA) - Skupina Olympic vznikla v roku 1963, v tom čase však fungovala pod názvom Kartulka, teda KARlínský KULturní KAbaret. Neskôr bola podľa klubu na pražskej Spálenej ulici ...

BRATISLAVA 10. augusta (SITA) - Skupina Olympic vznikla v roku 1963, v tom čase však fungovala pod názvom Kartulka, teda KARlínský KULturní KAbaret. Neskôr bola podľa klubu na pražskej Spálenej ulici prekrstená na Olympik, po čase na Olympic. Kapela sa pred publikum postavila prvýkrát na doskách divadla Semafor v hlavnom meste Českej republiky. V programe Karla Mareša Ondráš a big beat a neskôr Ondráš podotýka hudobne sprevádzali Jozefa Laufera, Pavla Bobka, Mikiho Volka, Naďu Urbánkovú, či Yvonne Přenosilovú. O rok neskôr sa však muzikanti rozhodli opustiť Semafor a krátko na to vydať v edícii Big Beat Mladého světa svoj prvý singel Adresát neznámy/ Roň slzy, z ktorého sa predalo 4000 exemplárov. V tom čase mala kapela 12 členov. Počas celej jej existencie je pre Olympic charakteristická neustála zmena jej členov. Prvými hitmi začínajúcej skupiny boli Hvězda na vrbě a Trezor. Kapelu sprevádzali počas jej kariéry neustále problémy s vydavateľstvom. V roku 1967 vyšiel v nízkom náklade singel Želva, niektoré kusy neboli dokonca ani dolisované. Dôvodom bola záverečná časť singlu, kde kapela údajne spievala "…oh, no…", čo zodpovední pracovníci vydavateľstva Supraphon identifikovali ako "hovno". Nasledovalo prespievanie záveru skladby a vydanie prvej LP platne pod rovnakým názvom Želva, ktoré sa stalo prvým beatovým albumom na českom hudobnom trhu. V tom čase sa tiež spevák Olympicu Petr Janda stal Beatmanem roku 1966.

Vpád vojsk Varšavskej zmluvy v 1968 zastihol skupinu na dovolenke vo Francúzsku, čo bol dôvod, že sa z nej Olympic nevrátil a získal rôzne angažmán vo francúzskych kluboch. Výsledkom úspechu bol album Five Travellers a televízny film Olympic v Paríži. Neskôr nahrala skupina aj iné albumy určené pre francúzsky trh ako Back zo Love. Keďže však odmietla oficiálne emigrovať, ich producent sa rozhodol do hudobníkov ďalej neinvestovať a platňa nikdy nevyšla. Po návrate Olympicu do Čiech sa v roku 1971 ku kapele pridáva Jiří Korn. Neskôr však skupina začala mať dojem "sprievodnej kapely slávneho speváka", preto sa Korn s hudobníkmi po dvoch rokoch rozlúčil. V novembri toho istého roku odišiel aj jeho nástupca a najstaršia česká beatová kapela sa preto na krátky čas rozpadla. Za oživením skupiny stál Petr Janda a jeden zo zakladajúcich členov Mirka Berky. 15 rokov na hudobnej scéne oslávil Olympic v roku 1977 spolu s hosťami odohraním svojho 3000. koncertu v Lucerne. Začiatkom osemdesiatych rokov emigroval ich dlhoročný člen kapely Pavel Chrastina do Austrálie, čo muzikantom spôsobilo značné ťažkosti. Vláda totiž skupine zakázala predaj a hranie piesní s jeho textami. Ako odpoveď na situáciu bolo preto pozastavenie dolisovania albumu 12 nej..., ten sa následkom toho už nikdy neobjavil na trhu a pre fanúšikov tak získal na cene. Kapela sa spamätala až o rok neskôr, keď si ich hit Okno mé lásky na koncerte spievali fanúšikovia už pri jeho premiérovom uvedení. Rok 1981 znamená pre Olympic prvé víťazstvo v ankete Zlatý slávik. Skupina je držiteľom celkovo šiestich prvenstiev v tejto ankete. V roku 1985 si Petr Janda so svojou skupinou odniesol vďaka piesni Co je vůbec v nás prvé zlato aj z Bratislavskej lýry.

Výrazným medzníkom kapely bol rok 1987 a s ním spojená samovražda jedného zo zakladajúcich členov kapely Miroslava Berka. O tri roky neskôr po zmene politického režimu mohol Olympic opätovne bodovať so známymi hitmi, ktoré napísal emigrant Chrastina. 28. decembra 1992 ohlásila kapela rozpad a odohrala svoj posledný koncert v pražskej Lucerne, kde im zároveň spoločnosť Supraphon odovzdala Zlatú platňu za 1 800 000 predaných nosičov. Kapela napriek ohlásenému koncu svojej kariéry naďalej naberala na úspechu, v rámci 30. výročia vzniku vydala výber The Best Of. Absolútne posledný koncert kapely sa spája s dátumom 31. marec 1993 a Kultúrnym domom Kovoprůmyslu na Smíchove. Kapela však v skutočnosti neexistovala len rok, keď hudobníci natočili ďalší album Dávno a vydali sa na turné. O dva roky potvrdil návrat Olympicu na scénu koncert v Lucerne. V roku 2001 Olympic vyrazil na svoje trojtýždňové turné po Spojených štátoch amerických a Kanade. O rok neskôr, keď skupina oslávila svoje 40. výročie, sa vydala kapela aj do Austrálie a opätovne do USA. Slováci mohli svojim českým miláčikom tlieskať v minulom roku počas turné, ktoré tu kapela odohrala pod názvom Ferona Tour Olympic 2004.

Česká rocková legenda má vo svojej diskografii 46 albumov, 83 singlov, 8 EP platní, 4 videá, 4 DVD platne, kapela dokonca hosťovala aj na šiestich cudzích albumoch svojich hudobných kolegov. Počas 43-ročnej existencie sa v Olympicu vystriedalo niekoľko významných hudobníkov, dvaja členovia Miroslav Berka a Petr Hejduk zomreli. Momentálne hrá Olympic v zložení Petr Janda - sólová gitara a spev, Milan Broum - basová gitara a spev, Jiří Valenta - klávesy a spev a Milan Peroutka - bicie. Nielen ich fanúšikovia ich poznajú podľa najznámejších hitov ako Trezor, Snad jsem to zavinil já, Strejček Jonatán, Dynamit, Okno mé lásky, Bon soir mademoiselle Paris, či Jasná zpráva.