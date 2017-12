Toni Braxtonová je príliš šťastná na to, aby si písala piesne

10. aug 2005 o 17:10 SITA

BRATISLAVA 10. augusta (SITA) - Americká speváčka Toni Braxtonová sa počas prípravy jej nového albumu musela spoľahnúť na hudobných skladateľov a textárov, pretože ako sama povedala, je príliš šťastná a spokojná na to, aby písala piesne. Speváčka sa chystá na vydanie albumu Libra, ktorý je jej debutovým v novej nahrávacej spoločnosti Blackground/Universal Records. So spoločnosťou Arista, ktorá ju objavila, sa nerozišla práve v najlepšom. "Nepíšem veľa, pretože zakaždým, keď niečo napíšem, je to o tom, čo sa v mojom živote deje. Som šťastne vydatá matka s deťmi a to skutočne nikoho nezaujíma. To nikto nepovažuje za sexi. Ľudia chcú drámu," vysvetlila