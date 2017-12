M. Hudák sa na moderovanie ďalšej reality show teší

10. aug 2005 o 16:17 SITA

BRATISLAVA 10. augusta (SITA) - Skúsený moderátor TV JOJ Michal Hudák je televíznym divákom známy najmä ako moderátor prvej slovenskej súťažnej reality show Dievča za milión. Onedlho ho ale čaká ďalšia výzva - moderovanie reality show VyVolení. Má teda s čím porovnávať. V skutočnosti majú ale "miliónové dievčatá" s VyVolenými len málo spoločného. "Je to úplne odlišný formát ako Dievča za milión. Jednak rozsahom, jednak investíciou, nasadením vo vysielaní," vysvetľuje Hudák. Ako najväčší rozdiel ale vníma možnosti osobného kontaktu so súťažiacimi. "V Dievčati za milión som sa s finalistkami poznal od ich úplne prvých krokov v programe. Bol som s nimi od ich úplného začiatku, až do totálneho konca, denno-denne, v zásade 24 hodín denne. Býval som s nimi, spoznával som ich aj mimo kamier a snažil som sa im dostať pod kožu, aby som s nimi mohol na základe toho komunikovať. Tu je situácia úplne iná. Vo VyVolených sa so súťažiacimi po prvýkrát stretnem až vtedy, keď mi ich privedú do štúdia. To znamená, že akýkoľvek kontakt s nimi predtým, alebo konzultácie o tom, ako sa budeme v štúdiu spolu rozprávať a o čom sa budeme rozprávať, sú vylúčené. Nedovoľujú to pravidlá," porovnáva. Ako povedal, práve preto vníma možnosť moderovať túto show ako skutočnú výzvu. Čaká ich totiž viac práce, väčšie sústredenie a bude to podľa neho aj väčší adrenalín.

Jeho moderátorskou kolegyňou bude herečka Karin Haydu, ktorá sa podľa vlastných slov na spoluprácu s ním veľmi teší. "Určite to bude veľká škola a veľmi sa teším aj na spoluprácu s takým skúseným moderátorom ako je Michal Hudák. On a tím ľudí, ktorí na VyVolených pracujú, sú pre mňa zárukou, že to bude kvalitný projekt," povedala. "Ja na rozdiel od Michala nemám žiadne takéto skúsenosti. Bolo to strašne dávno, keď som moderovala naživo. Bola to taká tínedžerská relácia, takže úplne niečo odlišné," prezradila o svojich skúsenostiach. Karin si môžu diváci pamätať z relácie pre mladých Teenage, ktorú v roku 1995 vysielala VTV. Účinkovala aj v reláciách Čo dokáže ulica alebo Apropo TV. Najčastejšie ju ale vidieť na divadelných doskách.