Sestry Simpsonové prišli v bikinách do kostola

Los Angeles 10. augusta (TASR) - Slávne sestry Jessica a Ashley Simpsonové sa dostali do problémov, keď boli mladšie, pretože došli do kostola v bikinách.

10. aug 2005 o 18:28 TASR

Zatiaľ čo ostatní ľudia prišli do chrámu Božieho vo svojich nedeľných šatách, speváčky, ktorých otec Joe bol voľakedy farár, sa ukázali v kostole v plavkách a krátkych šortkách.

Otec Joe sa vyjadril, že keď pracoval v kostole, prišli za ním dcéry v bikinách a šortkách a ľudia sa na neho nahnevali. On si však myslí, že dôležitejšie ako to čo nosia na sebe, je to čo majú v srdci.

Jessica vyhlásila, že zbožňuje svoje prsia, pretože robia šaty krajšími. Krásna speváčka dodala, že predtým sa za svoje prsia hanbila, ale teraz je na ne pyšná a odmietla tvrdenia, že ich má umelo zväčšené.

