Green Day sa už zobudili

Green Day - Wake Me Up When September Ends Summer has come and passed The innocent can never last Wake me up when September ends Like my father's come to pass Seven years has gone so fast Wake me up when September ends Here comes the rain again Falling from the stars Drenched in my pain again Becoming who we are As my memory rests But never forgets what I lost Wake me up when September ends Summer has come and passed The innocent can never last Wake me up when September ends Ring out the bells again Like we did when spring began Wake me up when september ends Here comes the rain again Falling from the stars Drenched in my pain again Becoming who we are As my memory rests But never forgets what I lost Wake me up when september ends Summer has come and passed The innocent can never last Wake me up when September ends Like my father's come to pass Twenty years has gone so fast Wake me up when September ends Wake me up when September ends Wake me up when September ends

Green Day - Zobuďte ma keď skončí september Leto prišlo, leto je preč, nevinnosť stratila posledný meč. Zobuďte ma, keď skončí september. Ako otec - minulosť, sedem splašených liet preč je, preč je dosť. Zobuďte ma, keď skončí september. Tu máš, znova dážď padá z hviezd. Premočený v bolesti, znova, stávame sa, čím sme. Aj keď pamäť odpočíva, aj keď sivá, nezabudnem o čo prišiel som. Zobuďte ma, keď skončí september. Leto prišlo, leto je preč, nevinnosť stratila posledný meč. Zobuďte ma, keď skončí september. Ozvite sa, rozozvučte, znova, nanovo. Ako my, ako jar keď začne čítať z plánov. Zobuďte ma, keď skončí september. Tu máš, dážď znova padá z hviezd. Premočený v bolesti, znova, stávame sa, čím sme. Aj keď pamäť odpočíva, aj keď sivá, nezabudnem, o čo prišiel som. Zobuďte ma, keď skončí september. Leto prišlo, leto je preč, nevinnosť stratila posledný meč. Zobuďte ma, keď skončí september. Ako otec - minulosť, dvadsať splašených liet preč je, preč je dosť. Zobuďte ma, keď skončí september. Zobuďte ma, keď skončí september. Zobuďte ma, keď skončí september.