Trápnosť milujeme. Ak je smiešna

Ricky Gervais, nová televízna hviezda. Britov učí prijímať drsný humor.

Teda aspoň teoreticky. Británia pozná prípady, keď to platí i neplatí. Kým komediálne pokračovanie Priateľov pod názvom Joey je zúfalým trápením, britský komik Ricky Gervais žne so svojím novým seriálom Extras situovaným do podobného prostredia slávu.

Niečo majú oba seriály spoločné - koncentrovanú trápnosť. Lenže kým Gervais na nej stavia, sitcom Joey ju skôr vyvoláva.

Zábavný chlapík začal poučovať

Čo sa vlastne tomu sympatickému hlupákovi Joeymu stalo? Predovšetkým, stratil svojich spoluhráčov. V seriáli Priatelia bol jednou zo šiestich rovnocenných postáv. Jeho tvorcovia z neho s každým novým dielom robili čoraz väčšiu karikatúru posadnutú ženami, jedlom a hereckou kariérou a tým ho sympaticky odlišovali od ostatných.

V Spojených štátoch seriál Joey žiadne nadšené reakcie nepostihli. Reklamné bilbordy boli pritom optimistické: "Konečne som dostal hlavnú úlohu," hlásil na nich Joeyho sebavedomý portrét. Hrdina sa v sitcome presťahoval z New Yorku do Hollywoodu a aby nebol úplne osamotený, scenáristi mu prisúdili menšiu spoločnosť. Prisťahuje sa k nemu mladistvo vyzerajúca sestra a jej dvadsaťročný syn.

Tým sa začína trápenie celého seriálu - Joey už nie je tým smiešnym skrachovancom, ale mení sa na úspešného strýka. Postava, ktorá v minulosti zabávala, začala poučovať. Spečatila si tak svoj osud. Jediný, kto sa na nej smeje, je publikum, ktorého instantný smiech nastrihali tvorcovia takmer za každú repliku.

Žiadny podomový obchodník

Podobnému riziku ako Matt LeBlanc čelil aj Ricky Gervais. Do štyridsiatky bol takmer neznámym komikom, prerazil až pred štyrmi rokmi so seriálom The Office. Ten bol postavený na tých najhlúpejších žartíkoch a detinskej hravosti. Postava šéfa charitatívnej organizácie so svojráznym prístupom k podriadeným mu priniesla dva Zlaté glóbusy. Na jeho nový komediálny seriál Extras (Štatisti) sa čakalo s veľkými obavami - či nezostane v tieni predchádzajúceho úspechu.

Prvé tri časti ukázali, že sa nebolo čoho obávať. Kým sa začal vysielať, Gervais zvádzal boj s televíziou. Žiadal, aby sa Extras neuvádzal na BBC1, ale na BBC2. "Pri vysielaní na druhom kanáli by sa nám publikum automaticky scvrklo na polovicu, ale my chceme, aby si nás publikum vybralo. Nestojíme o to, aby na nás narazilo hneď, ako zapne telku. Nechceme byť podomovým obchodníkom," povedal Gervais v rozhovore pre Observer.

Drsný humor oslobodzuje

Hlavnou postavou Extras je štyridsiatnik, ktorý ešte v žiadnom filme nedostal príležitosť prehovoriť, takže každú hereckú hviezdu neobratne manipuluje, aby mu vybavila aspoň štek. V seriáli pritom hrajú skutočné veľké hviezdy. V prvej časti sa Ben Stiller predstavil v úlohe cholerického režiséra, ktorý vynadá vdovcovi z bývalej Juhoslávie, aby už dal pokoj "s tou svojou skurvenou manželkou". Nakrúca pritom film založený na rozprávaní, ako jeho manželka prišla o život. Kate Winsletová zas hrá herečku, ktorá sa ukáže vo filme o holokauste. Úlohu nevzala preto, aby pripomenula obete - chce získať zlatú sošku. Oblečená ako mníška zároveň počas celého nakrúcania radí Gervaisovej známej, ako cez telefón vzrušiť priateľa, ktorý si potrpí na rôzne perverznosti.

Keď Gervais dostával cenu na Commedy Awards, vstúpil na pódium hneď potom, ako tam horko-ťažko dostal zo seba posolstvo Stephen Hawking. Nebol by to Gervais, keby si odpustil politicky nekorektný žartík na jeho adresu. A postihnutí nie sú omilostení ani v Extras. Mladá hrdinka, postihnutá spastickou obrnou, musí, napríklad, stále počúvať výčitky a obvinenia, že keby bola zdravšia, určite by v Boha tak urputne neverila.

Tento humor je možno drsný a pre niekoho nevkusný, ale v Gervaisovom podaní pôsobí oslobodzujúco. Jeho genialita stojí na skvelom zmysle pre postihnutie trápnych momentov, ktorými naše životy priam prekypujú. Pre Gervaisa je trápnosť základným stavebným materiálom tak, ako je pre LeBlanca jeho niekdajšia sláva.