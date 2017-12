Lil' Kim vracia úder

BRATISLAVA 11. augusta (SITA/AP) - Americká raperka Lil' Kim vrátila úder mužovi, ktorý proti nej svedčil na súde začiatkom roka a súdnou cestou si vymohla, že muž nemôže vydať DVD s jej menom ani podobizňou.

11. aug 2005 o 11:25 SITA

Sudca Jed Rakoff vyhlásil, že speváčka vyhrala občiansko-právny spor nad Jamesom "Lil' Cease" Lloydom, keď sa tento nedostavil na súd. Raperkin právny zástupca L. Londell McMillan povedal, že toto víťazstvo je pozitívnym signálom toho, že si Lil' Kim opäť dala svoj život a obchodné záležitosti do poriadku. "Už sa nebojí právneho systému," povedal. Lil' Kim, ktorá sa súd nemusela dostaviť, od 19. septembra nastúpi ročný trest odňatia slobody za to, že pred porotou klamala v prípade streľby pred manhattanským rádiom v roku 2001. Je vôbec prvou známou raperkou, ktorá si pôjde sadnúť za mreže. James Lloyd a Antoine "Banger" Spain, brooklynskí raperi, ktorí so speváčkou kedysi spievali v skupine Junior M.A.F.I.A., ju usvedčili, že v inkriminovanom momente ju videli pred rozhlasovou stanicou s manažérom a priateľom. To prvýkrát speváčka poprela. V najnovšom súdnom procese si Lil' Kim vymohla, že Lloyd nesmie používať jej meno ani podobizeň na propagovanie DVD s názvom The Chronicles of Junior M.A.F.I.A. Part II: Reloaded. Ako povedala, DVD je neautorizované a neprimerane využíva jej meno a podobu. Speváčkin právnik pred súdom vyhlásil, že by to nemusel byť až taký problém, keby sa jej na to pred vydaním DVD čo i len spýtali. Lil' Kim bola milenkou zavraždeného rapera Notoriousa B.I.G. Ako sólová speváčka zožala najväčší úspech v roku 2001, keď získala spolu s Mayou, Christinou Aguilerou a Pink cenu Grammy za hit Lady Marmalade.