Kollerband na jeseň vyrazí na turné

BRATISLAVA 11. augusta (SITA) - Skupina Kollerband vyrazí na jeseň na turné, ktoré má podporiť vydanie historicky prvého českého duálneho disku. Novinka, ktorej názov kapela zatiaľ nezverejnila, by mala ...

11. aug 2005 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 11. augusta (SITA) - Skupina Kollerband vyrazí na jeseň na turné, ktoré má podporiť vydanie historicky prvého českého duálneho disku. Novinka, ktorej názov kapela zatiaľ nezverejnila, by mala uzrieť svetlo sveta v septembri. Disk prinesie na jednom nosiči celý minuloročný dvojalbum Kollerbandu (Studio Album & Live Album) doplnený o nanovo nahratú akustickú verziu skladby Mám chuť lhát a DVD so záznamom koncertu v pražskej Lucerne z novembra 2004 rozšírené o všetky doterajšie videoklipy kapely a bonusové audio k unplugged piesni Mám chuť lhát. Disk bude v predaji aj v limitovanej zberateľskej edícii. Luxusný kovový obal pre skupinu navrhol český výtvarník David Černý. Počas turné by mal Kollerband odohrať asi 12 koncertov vrátane pražského krstu, ktorý sa uskutoční 21. septembra v klube Roxy. Predbežný rozpis koncertov zahŕňa 11 vystúpení v Čechách a jeden koncert v Bratislave, ktorý by mali odohrať 23. septembra v Babylone.