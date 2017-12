Herbie Hancock pozval mnoho hviezd a všetky povedali áno

BRATISLAVA 11. augusta (SITA) - Americký džezový klavirista a hudobný skladateľ Herbie Hancock bol veľmi prekvapený, keď popové speváčky Joss Stone a Christina Aguilera súhlasili so spoluprácou na jeho ...

11. aug 2005 o 19:00 SITA

BRATISLAVA 11. augusta (SITA) - Americký džezový klavirista a hudobný skladateľ Herbie Hancock bol veľmi prekvapený, keď popové speváčky Joss Stone a Christina Aguilera súhlasili so spoluprácou na jeho novom albume. A to i napriek tomu, že sa nikdy predtým nestretli. Tento svetoznámy hudobník, ktorý v roku 1988 vystupoval na Bratislavských jazzových dňoch, si pred nahrávaním nového albumu Possibilities urobil zoznam hudobníkov a spevákov, s ktorými by možno chcel spolupracovať. To, že každý jeden z jeho zoznamu so spoluprácou súhlasil, ho vraj úplne dostalo. "Keď sme si začali oťukávať celú situáciu, vôbec sme netušili, čo sa bude diať. Nikdy som sa nestretol s ľuďmi ako John Mayer, Christina Aguilera, Joss Stone, Lisa Nanniganová, Jonny Lang či Trey Abnastasio. Jediný, koho poznám lepšie, je Sing," povedal Herbie Hancock. "Zrazu sa zo všetkých strán začalo ozývať áno a to ma dosť šokovalo, i potešilo. Nechceme urobiť džezový album. No úplne džezového ducha neopustíme, bude tam stále prítomný," dodal.