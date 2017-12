The Corrs pripravili nový album

11. aug 2005 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 11. augusta (SITA) - Rok po vydaní posledného štúdiového albumu sa írska súrodenecká skupina The Corrs opäť vrátila do štúdia spoločnosti Atlantic Records a na 26. septembra pripravila nový projekt s názvom Home (domov). Ako už naznačuje názov albumu, The Corrs sa chcú vrátiť k svojim hudobným začiatkom spred 15 rokov. Caroline Corrová bola prvá, ktorá prišla s nápadom nahrať album tradičnejších írskych melódií, keď "všade na svete od nás ľudia žiadajú írsku hudbu". Skupina na najnovší projekt prizvala koncertný orchester rádia BBC 2, dirigenta Fiachru Trencha a producenta Mitchella Frooma. Album skupina nahrávala posledného pol roka a svojich fanúšikov uistila, že pôjde o zaujímavú zmes nových i tradičných melódií.