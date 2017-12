Komik Steve Martin oslávi šesťdesiatku

11. aug 2005 o 17:15 SITA

BRATISLAVA 11. augusta (SITA) - Pred 60. rokmi, 14. augusta 1945 sa narodil americký herec a komik Steve Martin, vlastným menom Stephen Glenn Martin. Tento sivovlasý komik je nezameniteľnou súčasťou dnešnej americkej komédie, keď od vážnych úloh dokáže bez problémov zabávať svojich divákov na striebornom plátne i počas divadelných predstavení. Okrem svojho hereckého talentu je i vynikajúcim hráčom na bendžo, čo mu dokonca vynieslo i cenu Grammy za najlepší country prednes. Toto ho robí medzi hercami i hudobníkmi výnimočným, pretože dokázal získať Grammy tak v hudobnej, ako i komickej kategórii. Americkému režisérovi Stanleymu Kubrickovi sa jeho film The Jerk z roku 1979 natoľko páčil, že mu pôvodne ponúkol úlohu vo filme Eyes Wide Shut. Neskôr ju však preobsadil Tomom Cruiseom. Steve Martin bol ženatý iba raz s Victoriou Tennantovou od 20. novembra 1986 do roku 1994. Istý čas chodil s herečkou Anne Heche. Je majiteľom múzea Los Angeles Museum of Art, a zbiera umelecké diela od autorov ako O'Keefe, Diebenkorn, de Kooning, Kline, Twombly, Frankenthaler, Hopper, Hockney, Lichtenstein či Picasso.

Steve Martin sa narodil 14. augusta 1945 o 5:54 ráno stredoamerického času v texaskom meste Waco. Študoval filozofiu na kalifornskej štátnej univerzite v Long Beach a chvíľu uvažoval o tom, že by sa stal profesorom filozofie. Istý čas pracoval pre spoločnosť Disney a v zábavnom parku Knott's Berry Farm. Práve tieto dve zamestnania ho priviedli k tomu, že sa neskôr rozhodol prehĺbiť svoj herecký talent, zlepšiť svoju komiku, žonglovanie, hru na bendžo a hádzanie lasom.

Medzi jeho televízne vystúpenia patrí uvádzanie 75. odovzdávanie cien filmovej Akadémie a mnohých iných zábavných programov ako napríklad Saturday Night Live. V roku 2003 ho časopis People zaradil do rebríčka 50 najkrajších ľudí sveta. Medzi jeho filmy patria napríklad Otec nevesty, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Roxanne, Neserte nám pestúnku či Dvanásť do tucta.