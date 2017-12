Viedeň

V dedinke zo slamy sa zahrajú deti aj dospelí

12. aug 2005 o 0:00

Slamená slávnosť. FOTO - FRITZ TRITTHART



Zábavu pre deti, živú hudbu, grilované špeciality a večernú romantiku pri táboráku ponúka ešte do 4. septembra tzv. Slamená slávnosť (Strohfest). Je to tradičné letné podujatie v prírodnom prostredí viedenského Liesingu. Strohfest je dedinkou, vytvorenou zo "slamy a dreva" na okraji lesa. Deti sa tu môžu zahrať na obrovských slamených kvádroch, v pieskovisku, v bazéniku, jazdiť na poníkoch, pozrieť si zvieratká na sedliackom dvore alebo zaspievať si karaoke. Pre väčších je pripravená stena na lezenie, DJ hrajúci "táborákovú hudbu", volejbal či futbal, alebo chill out kútik. Dospelí si môžu zahrať "golf na sedliackom dvore", pri ktorom musia zdolať sedem staničných prekážok.

Príjemná slamená aréna je kulisou pre táborovú romantiku a koncerty. Každý piatok a v sobotu "okúzli" nielen tých najmenších kúzelníčka Sou s postavičkou Helmi. V gastronomickej ponuke Slamenej slávnosti sú pokrmy z panvice alebo grilované špeciality a iné lahôdky. Návštevníci zažijú aj atmosféru po zotmení s každodenným táborákom.

Priestranstvo Slamenej slávnosti sa nachádza v oblasti ulíc Halauskagasse a Brunner Straße vo viedenskom Liesingu. Vstup pre deti do 14 rokov je zdarma, dospelí zaplatia 2 eurá alebo 5 eur za sezónnu permanentku. Areál je otvorený od pondelka do soboty od 16.00 do 24.00 a v nedeľu od 14.00 do 24.00. V blízkosti sa nachádza veľké bezplatné parkovisko.

V muzeálnom komplexe si návštevníci môžu poleňošiť

Rozľahlé nádvorie komplexu múzeí MuseumsQuartier je obľúbeným letným miestom stretnutí a oddychu. Návštevníci si do 30. septembra okrem návštevy umeleckých inštitúcií Leopoldovho múzea, Kunsthalle, Múzea moderného umenia MUMOK, TanzQuartieru, detského múzea ZOOM, Quartieru 21 či Centra architektúry môžu posedieť či poležať na zvláštnych exteriérových, do mentolova ladených kresiel-ležadiel z dielne architektov Anny Popelkovej a Georga Poduschku. Pohodovú letnú náladu dopĺňa rozmanitá ponuka kaviarní a reštaurácií pod holým nebom Café, Restaurant Halle, Café Leopold, Kantína, r.frischer atď. Na nádvorí sa konajú detské programy a literárne večery aktuálnej rakúskej tvorby. K dispozícii sú bowlingové dráhy pod holým nebom, automobilové dráhové závody Outdoor Race Challenge, ázijská parková atmosféra pri EU-gongoch či víkendové DJ-ské sety pod názvom Weekend Sounds v prezentácii rádia FM4.

Ďalšou letnou špecialitou MuseumsQuartieru sú dlhé večery umenia Art Night im MQ - návštevníci si za špeciálnu cenu deväť eur môžu každý prvý štvrtok v mesiaci až do konca septembra prezrieť Leopoldovo múzeum, MUMOK a Kunsthalle a ich prezentácie. Navyše majú noční návštevníci zabezpečený i odborný výklad vo všetkých troch muzeálnych inštitúciách.

Vybrané podujatia v MuseumsQuartieri

Weekend Sounds rádia FM4:

13. 8. martin pieper und freunde [rádio FM4]

14. 8. beware + functionist [rádio FM4]

15. 8. DJ Nans [France/Rex Club-Paris]

20. 8. oparator spice [musikmaschine.at]

21. 8. felix f. [electro - nix gang bang]

27. 8. luis figueroa + derek foreal

28. 8. stefan obermaier

[vienna scientists rec.]

HUDBA

Café Concerto, Lerchenfelder Gürtel 53

16. 8. "Cotton Eyed Joe": Bluegrass & Old Time-Session o 21.00

Flex, Donaukanal/Schottering

13. 8. Channel Summer Saturdays: Live: Bauchklang, DJs Beware feat. Leech, Darcosan, Lite.Roc o 23.00

14. 8. Sunday Chaizelt: MikMok, Sai Bernard + Oliver Tuned & Bruun o 20.00

15. 8. Dub Club: DJ Leon o 23.00

16. 8. Crazy The Electronic Tuesday: Old English Mate: DJs Nigel Hayes (UK), Crazy Sonic, Gächter o 22.30

17. 8. London Calling. The Great Return of Underground Rock o 23.00

WUK, Währinger Strasse 59

13. 8. Hip-hop, Most Wanted feat. Azad, DJ Haitian star (Torch) & DJ Stylewarz; 20

Theater am Spittelberg, Spittelberggaße 10

12. 8. Eva Encanto, Juan Paniagua, Jorge & Birgit o 20.00

13. 8. Saint Privat o 20.00

16. 8. Ladies Night: Eva D., Susanne Draxler, Christina Förster o 20.00

17. 8. Juci & Albin Janoska, Agnes Heginger & Georg Breinschmid o 20.00

18. 8. Schellinski o 20.00

DIVADLÁ

Festival KlangBogen Wien 2005

do 18. augusta:

13. 8. Michael Heltau spieva diela od Lehára, Stolza, Kálmana, Falla & Oscara Strausa o 20.00

Theater an der Wien, Linke Wienzeile 6

16. a 18. 8. L. v. Beethoven: Fidelio o 19.30

Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24

do 13. 8. G. Donizetti: Rita alebo Bitý manžel o 19.30

Krieau, Prater, Südportalstrasse

do 27. 8. Čardášová princezná, st - so o 20.30

Zámocké divadlo Schönbrunn, zámok Schönbrunn

do 28. 8. J. Strauss: Viedenská krv, ut - so o 20.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

Leopoldovo múzeum - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 22. 8. Holá pravda. Klimt, Schiele, Kokoschka a ďalšie škandály

Albertina, Albertinaplatz 1

do 28. 8. Od Goyu po Picassa

Moya - Museum of Young Art, Löwenstrasse 20

do 29. 8. New Romantics

KUNSTHALLE Wien MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 4. 9. Žije a pracuje vo Viedni II.

Secession, Friedrichsstrasse 12

do 4. 9. Michael Krebber, Catherine Krebber, Terence Koh

Kunst Haus, Untere Weissgerberstrasse 13

do 18. 9. Mathias Waske

Múzeum moderného umenia, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 18. 9. Realizmus 70-tych rokov

do 18. 9. Pop art

Viedenské múzeum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 25. 9. Sinalcovská epocha

Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 2. 10. Pasminovské sály a ich európske variácie

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)

Viedenské múzeum nábytku, Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 6. 11. Dizajn nábytku 50-tych rokov

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste

