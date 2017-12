Praha

MÚZEÁ A VÝSTAVY

12. aug 2005 o 0:00

NÁRODNÉ MÚZEUM - HLAVNÁ BUDOVA

Prechádzka amazonským pralesom

Dar Jiřiny Paroubkové knižnici Národného múzea

Ivan Hlinka - Príbeh legendy (do 30. 10. 2005, Hollareum)

Formosa tisícich tvárí

Magdalena - Dobromila Rettigová

MÚZEUM HLAVNÉHO MESTA PRAHY

Vladimír Sirůček - Malá Strana, fotografie (do 28. 8.)

NÁPRSTKOVO MÚZEUM ÁZIJSKÝCH, AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTÚR

Japonské bábiky (do 28. 8.)

Americký klub dám - krôčik k ženskej vzdelanosti - 140. výročie založenia (do 30. 10.)

DIVADLÁ

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

14. 8. A do pyžam! (M. Camoletti)

17. 8. Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete?

HUDOBNÉ DIVADLO KARLÍN

12. a 13. 8. Noc na Karlštejně

18. 8. Noc na Karlštejně

DIVADLO KALICH

16. - 18. 8. Hamlet - muzikál Janka Ledeckého o 20.30

LATERNA MAGIKA

15. - 18. 8. Kouzelný cirkus

DIVADLO V CELETNÉ

15. - 18. 8. Sen noci svatojánské. Léto v Celetné

Na Štvanici vystúpi skupina Nazareth

Škótska skupina Nazareth vystúpi 12. augusta o 18. hodine na Štvanici. Štvoricu z mesta Dunfermline preslávili na začiatku deväťdesiatych rokov romantické hity ako Broken Down Angel a Love hurts. Naposledy im vyšli albumy The Very Best of s dvoma novými štúdiovkami Walk By Yourself a Laid To Wasted a kompilačné cédečko Nazology.

Lístky na koncert zoženiete za 450, v deň akcie za 550 českých korún v predpredaji Ticketpro alebo v pokladni zimného štadióna Štvanice. Nachádza sa na ostrove Štvanice v Prahe 7. (saš)

foto - limelight.martinkessel.net