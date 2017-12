Budapešť

FESTIVAL SZIGET 2005

12. aug 2005 o 0:00

Nemecká hviezda DJ Paul van Dyk vystúpi v rámci festivalu Sziget 16. augusta od 22.00 v Dance Arena.



od 13. - 17. 8. Óbudai Sziget

Main Stage

12. 8.: The Wailers (16.30), The Brand New Heavies (18.00), The Game (19.45), Basement Jaxx (21.30); 13. 8.: Les Tambours de Bronx (F) (16.30), Mando Diao (18.00), Tankcsapda (19.45), Korn (USA) (21.30); 14. 8.: The Toy Dolls (16.30), Juliette and The Licks (USA) (18.00), Kispál es a Borz (19.45), Franz Ferdinand (21.30); 15. 8.: Skinny Puppy (16.30), Roots Manuva (18.00), Sziámi (19.45), Nick Cave & The Bad Seeds (21.30); 16. 8.: Beatsteaks (16.30), The Hives (18.00), Sex Action (19.45), Good Charlotte (21.30).

Hammer World Stage

12. 8.: Bridge to Solace (16.00), Insane (17.00), Mantra (18.00), Cadaveres de Tortugas (19.00), Replika (20.00), The 69 Eyes (FIN) (21.30), Superbutt (23.30), Blind Myself (01.00), Subscribe (02.30); 13. 8.: Szeg (16.00), 6 Test (17.00), Depresszió (18.00), Green Division (19.30), Cyborn (20.30), De Facto (21.30), Sentenced (FIN) (23.30), Junkies (01.00), Garden of Eden (02.30); 14. 8.: Ramones Mánia (16.00), NO (17.00), Dirty Dance (18.00), Hard (19.00), Brainstorm (D) (20.00), Saxon (UK) (21.30), P.Box - 25 rokov (23.30), Wisdom (01.00), Zorall (02.30); 15. 8.: Watch My Dying (16.00), Tesstimony (17.00), Neck Sprain (18.00), Ámok (19.00), Dying Wish (20.00), Opeth (S) (21.30), Black-Out (23.30), Sin of Kain (01.00), Road (02.30); 16. 8.: Rómeó Vérzik (16.00), Cross Borns (17.00), Morpheus (18.00), Echo of Dalriada (19.00), Demonlord (20.00), Ignite (USA) (21.30), Pokolgép (23.30), Auróra (01.00), Tuzmadár (02.30)

Dance Arena - od 22.00

12. 8.: LTJ Bukem & MC Conrad (UK), Doc Scott & MC Justyce (UK), Bal, Sizenine, Negro vs Palotai, 13. 8.: Luke Slater (UK), The Advent (UK), Electronmike vs Bernd Isaac (A), Newl, Igor Do; 14. 8.: Timo Maas (D), Chriss Junke & Hawky, Slam Jr.; 15. 8.: Tiga (CAN), The Hacker (F), Play Paul (F), Hot X, Coyote; 16. 8.: Paul van Dyk (D), Kuhl Sterbinszky, Goodspeed.

Jazz Stage

12. 8.: Berki Tamas Band (18.00), Aumja (F) (19.00), Koszegi Quintet (20.00), Gadó Gábor Quartet (21.30), Pacheco (A) (23.00); 13. 8.: Hot Jazz Band (18.00), Kardos Négyes (19.00), Tóth Viktor Trio (20.00), Grupa Palotai (F) (21.30), Fodo Band (23.00); 14. 8.: Deseo Csaba a Gyárfás trió (18.00), Brezo Quartet (19.00), Bosambo (20.00), Szukalski Quartet (PL) (21.30), Kada (23.00), Session (00.30); 15. 8.: Romhanyi Aron Trio (18.00), Oláh Szabolcs Quartet (19.00), Pleszkan Trio (20.00), Dresch Quartet (21.30), New Cool Collective (NL); 16. 8.: Cool Men Quintet (18.00), Eichinger Quartet (19.00), Dél-alföldi Szaxofon (20.00), Binder-Borbély Duó (21.30), Le Biscuit (23.00)