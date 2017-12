Para: začínali sme škatuľovým punkom

Para - When I Meet You Your body, my face your eyes wide open love, it was love. I want to look in your eyes, earth spins under our feet love, it was love My body, your face my mouth wide open love, it was love. You are still the only one, whom I want to remember love, it was love I am always pleased to meet you in our street, sun will shine into our eyes, so whom are you dating, and how are you doing, haven't seen you for a long time, since we are not together anymore, now nothing annoys us, and our heads are turned down Other body, other face my eyes wide open, love, it was love. Long nights, short darkness towards dawn I always fall asleep love, it was love Oher body, other face my mouth wide open, love, it was love. We breathe the same air, you are leaving, I don't care, love, it was love

Para - Keď ťa stretnem Tvoje telo moja tvár tvoje oči dokorán z lásky bolo to z lásky Do očí ti vidieť chcem pod nami sa točí zem z lásky bolo to z lásky Moje telo tvoja tvár moje ústa dokorán z lásky bolo to z lásky Stále si tá jediná ktorú si chcem pamätať z lásky bolo to z lásky Vždy sa veľmi poteším keď ťa stretnem na ulici u nás slnko nám do očí zasvieti tak s kým chodíš a ako sa mi máš dlho som ťa nevidel odkedy už nie sme spolu teraz nám nič nevadí a hlavy máme otočené dolu Iné telo iná tvár moje oči dokorán z lásky bolo to z lásky Dlhé noci krátka tma nad ránom vždy zaspávam z lásky bolo to z lásky Iné telo iná tvár moje ústa dokorán z lásky bolo to z lásky Dýchame ten istý vzduch odchádzaš mne je to fuk z lásky bolo to z lásky