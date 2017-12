Zbojnícky kapitán tvrdo trénuje

15. aug 2005 o 10:00

Ján Slezák, nový Jánošík. FOTO - TASR



V divadle Aréna hrá od minulej sezóny učiteľa hriešneho tanca, a teraz sa už niekoľko dní sám necháva učiť - ako v ruke správne držať valašku. Herec Ján Slezák bude totiž novým zbojníckym kapitánom Jánošíkom. Bratislavská Nová scéna prichystala premiéru muzikálu Na skle maľované na 22. septembra.

Slezák je presvedčený, že Jánošík naozaj bohatým bral a chudobným dával. "Režisér Jano Ďurovčík mi povedal, že mám byť zbojník, hôrny chlapec. A tak sa snažím byť prísnym, tvrdým, láskavým a rozhodne aj spravodlivým," hovorí. Svoju novú postavu vidí ako zbojníckeho kapitána, ktorý pre pánov predstavoval veľkú hrozbu. Ovládal stratégiu boja, bol znalcom vojenského umenia a zbraní. "Ale nikdy nikoho nezabil," dopĺňa dvadsaťšesťročný muzikálový herec.

Slezák sa choreografii venuje štyri až päť hodín denne. Niektoré detaily si vraj musí osvojovať úplne od základov. "Valašku som v rukách ešte nikdy nedržal. Musím sa to naučiť. Už napríklad viem, že čepeľ má stále smerovať dopredu - treba si to ustrážiť," hovorí so smiechom.

Na skle maľované uvádzala takmer tridsať rokov Činohra Slovenského národného divadla, bolo to divácky najúspešnejšie predstavenie na Slovensku. Za ten čas si dokopy 664-krát zahral Jánošíka Michal Dočolomanský. Ján Slezák videl len záznam legendárnej inscenácie, a vraj vôbec netušil, že sa niekedy aj on pustí do muzikálu.

"Tomu, že ma budú porovnávať s pánom Dočolomanským, sa zrejme nevyhnem. Ale to riziko k tomu všetkému patrí. Nebudem sa snažiť napodobniť ho. To by bola chyba."

Ján Slezák je absolventom muzikálového herectva v Brne. Má za sebou niekoľko postáv v muzikáloch na Novej scéne, zahral si však už aj v Brne a v Prahe.

(čtk)