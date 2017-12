Rolling Stones opäť provokujú

BRATISLAVA 15. augusta (SITA/AFP) - Časy, keď britská rocková legenda spôsobila rozruch textami svojich piesní boli, zdá sa, už dávno preč. Ich najnovší singel Sweet Neo Con si však zobral na mušku amerických konzervatívcov a opäť rozprúdil vlnu kontroverzie. Pieseň je súčasťou pripravovaného albumu A Bigger Bang, ktorý sa do obchodov dostane 6. septembra. Skupina tvrdí, že album je ich prvým štúdiovým albumom po ôsmich rokoch, na ktorom sa objavia úplne neznáme piesne s novým zvukom. V časopise Newsweek vyšiel článok, ktorý texty nového albumu označil za politické.

Americký viceprezident Dick Cheney, minister obrany Donald Rumsfeld a ministerka zahraničných vecí Condoleezza Rice sú troma hlavnými postavami neokonzervatívneho hnutia. Politickí analytici však tvrdia, že piesne Rolling Stones sú namierené priamo proti americkému prezidentovi Georgeovi W. Bushovi. Skupina však tieto tvrdenia odmieta. "Pieseň v žiadnom prípade nie je o prezidentovi Bushovi či jeho vláde," povedal pre denník The Washington Post hovorca skupiny Fran Curtis. Ako však dodal, je takmer isté, že skladba hovorí o americkej politike. "Áno, je tam trocha kontroverzie," povedal frontman skupiny Mick Jagger v rozhovore pre CNN. "Nie je to žiaden útok na prezidenta Busha. Pieseň by sme tak nenazvali. Každopádne kritizuje politiku, ktorú zastupuje. Je to náš nesúhlas s vojnou v Iraku," dodal.