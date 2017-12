Desmod chce na jar vydať nový album

15. aug 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Nitrianska skupina Desmod by chcela na jar budúceho roku vydať nový album. "Na jeseň by sme sa chceli po letnom festivalovom šialenstve zatvoriť do skúšobne a spraviť už nejaké nové veci, pretože na jar by sme chceli vydať album," uviedol pre tlačovú agentúru SITA spevák skupiny Kuly. "Niečo je už v šuplíku, nejaké nápady sú rozrobené, ale ešte to samozrejme nie je kompletné. Niečo z toho určite ešte povyhadzujeme, no a hlavne to treba otextovať a dať do konečnej podoby," povedal o prípravách.