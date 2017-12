Model by chcel koncom augusta pustiť do éteru svoj singel

Bratislava 15. augusta (TASR) - Víťaz reality šou Mojsejovci Pavol Petrík alias Model od začiatku súťaže prezentoval, že sa chce naplno venovať hudbe.

15. aug 2005 o 17:30 TASR

Svoj vlastný album zatiaľ pripravuje, no singel by chcel predstaviť už čoskoro.

"Keď všetko pôjde takou cestou, ako ide, tak by mal byť vonku reálne koncom augusta. Je to vynikajúca pesnička a ako som povedal, že sa chcem priblížiť štýlu Robbie Williamsa. Je to veľmi vysoká latka, ale má silu," povedal pre TASR. Pesnička sa bude volať Zo všetkých síl a Model je plný očakávania, ako na ňu zareaguje publikum. "Uvidíme. Je to nevyspytateľné, pretože slovenské publikum je veľmi ťažké. Počul som všelijaké dobré skladby od rôznych kapiel a publikum nereagovalo," hovorí a ako dodáva, vedomý si je aj toho, že si po ostro sledovanej reality šou nemôže dovoliť žiaden prešľap. Debutový album zatiaľ naberá reálnejšie kontúry. "Našli sme pesničky, ktoré mi sedia a je to naspievané o dve triedy lepšie, ako tie prvé veci," vraví ďalej spokojný Košičan. Okrem vlastných skladieb by sa na ňom mala objaviť aj nejaká coververzia a Model rozmýšľa aj nad duetom. "Zatiaľ neviem s kým, ale možno aj s niekým zo SuperStar. To je ale zatiaľ všetko vo hviezdach a závisí od toho, ako sa dohodnú jednotlivé spoločnosti," dodáva.