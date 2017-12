Pred 28 rokmi zomrel kráľ rokenrolu Elvis Presley

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Pred 28 rokmi, 16. augusta 1977 zomrel v americkom Memphise kráľ rokenrolu Elvis Presley. Tento nezabudnuteľný spevák a gitarista sa narodil 8. januára 1935 v meste Tupele, ...

15. aug 2005 o 14:36 SITA

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Pred 28 rokmi, 16. augusta 1977 zomrel v americkom Memphise kráľ rokenrolu Elvis Presley. Tento nezabudnuteľný spevák a gitarista sa narodil 8. januára 1935 v meste Tupele, štát Mississippi. Do hudobnej histórie sa zapísal jeho singel Heartbreak Hotel z roku 1956 a navždy zmenil vnímanie modernej hudby najprv v Amerike a potom na celom svete. Sebavedomý Elvis vtedy dokonca prekonal popularitu Jamesa Deana. Zatiaľ čo Dean hral podľa hollywoodskych pravidiel, on dal hudbe úplne nové zákony.

Jedného dňa štúdio Sun Records navštívil mladý šofér kamiónu, postavil sa pred mikrofón so žiadosťou, že chce urobiť nahrávku pre svoju mamu. Po niekoľkých návštevách ho začali sprevádzať gitarista Scotty Moore a basista Bill Black. Na jedno spoločné stretnutie Elvis priniesol pieseň Arthura Crudupa That‘s All Right. "Bolo to iné. Nie pop, ale rokenrol - mutant popu, blues a country. Nahrávka vznikla 5. júla 1954 na ulici 706 Union Avenue," spomína majiteľ štúdia Sam Phillips.

Elvis sa narodil ako jedno z dvojčiat, no jeho brat Jesse zomrel šesť hodín po pôrode. Jeho rodina patrila k tým chudobnejším a mladý Elvis bol nútený hľadať si prácu. V hitparádach už bodovali všetky neskoršie legendy, ako Fats Domino, Chuck Berry alebo Bill Halley, ale až pieseň Heartbreak Hotel spôsobil obrovské zemetrasenie. Elvisovi sa podarilo osloviť frustrovanú americkú mládež. "Niektorí ľudia poklepávajú nohou, iní prstami a ďalší sa hojdajú z boka na bok. Ja robím všetko naraz," povedal Elvis v roku 1956.

Presley nikdy nenapísal vlastnú pieseň (pod Love Me Tender je uvedený ako spoluautor), ale bol schopný odkopírovať každý žáner. Desaťročné obdobie od roku 1957 sa považuje za jeho najúspešnejšie, aj keď musel súperiť s novými generáciami hudobníkov, ako napríklad The Beatles alebo Bob Dylan. Ale nesmrteľnosť jeho hitov z tejto éry Can‘t Help Falling in Love či Love me Tender, ho postavili medzi najžiarivejšie hviezdy svetovej hudby.

V jeho živote došlo k viacerým zlomom. Dva roky slúžil propagačne v americkej armáde. Keď sa vrátil, rokenrolová éra práve dohorievala. Prestal vystupovať a energiu vložil do Hollywoodu. Natočil desiatky nie veľmi výrazných filmov, a tak jediné, čo z celuloidového pásu prežilo, boli jeho piesne. Vrátil sa až vďaka televíznemu vystúpeniu pre NBC v roku 1968. Keď rockový svet plával na vlne smrteľnej vážnosti, Elvis hral úlohu rokenrolového kráľa, aj keď v mierne parodickom kontexte. Do smrti odohral ešte ďalších 1000 vystúpení, ale nikdy nevystúpil mimo Spojených štátov. V Las Vegas spieval päť týždňov dva koncerty denne. Dlhé a náročné šnúry mohol absolvovať iba s pomocou zvyšujúcich sa dávok stimulujúcich prostriedkov.

V roku 1973 poznačil Elvisa rozchod so ženou Priscillou, s ktorou mal dcéru Lisu Mariu. Jeho drogová závislosť sa prehĺbila a nadváha vytvorila zo sexuálneho idolu obéznu figúrku, ktorá sa stala terčom posmechu. "Pokiaľ vás znovu uvidím, Boh vás opatruj. Adios," to boli to jeho posledné slová, ktoré predniesol na pódiu v roku 1977. Jeho ďalší pokus o návrat prekazila smrť. Elvis zomrel ráno vo svojom dome na infarkt, deň pred ďalším koncertným vystúpením. Vzápätí sa ale objavilo množstvo zaručených informácií, že jeho smrť bola dobre zahranou kamuflážou a Elvis si užíva pokojný život niekde na Bahamách alebo že ho uniesli mimozemšťania.