Robo Mikla chystá tri albumy, jeden detský

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Spevák Robo Mikla sa chystá vydať až tri albumy. "Prvý album Projekt náhoda je už hotový. Je to punkový album a nechávam si ho zatiaľ v šuplíku. Momentálne sa robí druhý ...

15. aug 2005 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Spevák Robo Mikla sa chystá vydať až tri albumy. "Prvý album Projekt náhoda je už hotový. Je to punkový album a nechávam si ho zatiaľ v šuplíku. Momentálne sa robí druhý album, na ktorom spolupracujem s Riškom Rikkonom. Začíname robiť aj na treťom - detskom. Zatiaľ len rozprávame o tom, čo by sme naň asi dali," prezradil v rozhovore pre tlačovú agentúru SITA. Spevákovi sa črtá aj spolupráca so skupinou P.S. "Je to pravda, ale nebudem to zatiaľ konkretizovať, lebo by to malo byť prekvapenie. Sadli sme si aj ako ľudia, aj hlasovo, takže niečo z toho pravdepodobne bude," prezradil Mikla. Hoci Robo chystá až tri albumy, videoklip je zatiaľ stále v nedohľadne. "Najprv musím vyriešiť nejaké technické veci okolo albumu, videoklipom sa ešte nezaťažujem," povedal.

Okrem prípravy troch albumov má kontroverzný spevák aj novú knižku, nový byt a kúpil si psa - Jack Russel teriéra, ktorému dal meno Nočoty.