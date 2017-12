Green Day pripravia deväťminútový videoklip

15. aug 2005 o 15:40 SITA

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Americká neo-punková kapela Green Day sa rozhodla, že k piesni Jesus of Suburbia z mimoriadne úspešného albumu American Idiot pripraví videoklip. Podľa správ MTV bude mať videoklip päť častí a bude trvať deväť minút. Ako povedal režisér Samuel Bayer, ktorý so skupinou spolupracoval už v minulosti, bude to jeho posledný videoklip. "Neviem, ako lepšie by som mohol skončiť svoju kariéru vo videoklipoch. Bude to najdoslovnejšie znázornenie textu piesne," povedal režisér. "Bude to rovnako surové ako film Kids. Budeme točiť so skutočnými deťmi z Los Angeles a Kalifornie. Je to smutná pieseň o strate a zlomenom srdci." Vo videoklipe si zahrá aj britský herec Jamie Bell, ktorého nominovali na Oscara za film Billy Elliot.