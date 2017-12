M. Griffithová pracovala za 750 korún denne

15. aug 2005 o 20:00 SITA

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Aby herečka Melanie Griffithová mohla byť v blízkosti svojho manžela Antonia Banderasa počas nakrúcania filmu The legend of Zorro, bola ochotná pracovať za v prepočte 750 korún denne. Kým Antonio nakrúcal, Melanie sa starala o kone, informoval server Contactmusic.com. "Je to pravda. Denne zarobila tak málo. Bolo to všetko, čo jej bol chovateľ koní ochotný dať," pripustil Banderas.

The Legend of Zorro, pokračovanie filmu The mask of Zorro, v ktorom si okrem Banderasa zahrala i Catherine Zeta-Jonesová, by sa mal v amerických kinách objaviť v októbri.