Na hrade sa bude improvizovať

16. aug 2005 o 9:15 Oliver Rehák

Iva Bittová, Barbara Maria Willi a Marián Varga. Tieto tri osobnosti si budete môcť vypočuť naraz na koncerte, ktorý sa bude konať zajtra večer v nezvyčajnom priestore - na nádvorí Bratislavského hradu.

Populárna moravská huslistka, speváčka a skladateľka sa na Slovensko vracia po krátkej pauze s novým projektom. Na klavíri a čembale ju v ňom sprevádza renomovaná nemecká hudobníčka a špecialistka na starú hudbu Barbara Maria Willi, ktorá už napríklad spolupracovala s českou opernou hviezdou Magdalénou Koženou či Richardom Müllerom.

"Budú to vlastne také improvizácie vychádzajúce rovnako z klasickej hudby, ako zo svojských interpretácií ľudovej poézie," vysvetľuje Pavol Maruščák z občianskeho združenia Scene, ktoré je organizátorom zajtrajšieho koncertu. Obe dámy už svoj projekt s úspešným ohlasom predstavili v Čechách a Rakúsku, na jeseň sa s ním chystajú napríklad aj do Nemecka.

Druhou časťou večera na hrade publikum prevedie Marián Varga, ktorý sa na nedávnych vystúpeniach na festivaloch Pohoda a Revište ukázal vo skvelej forme. Okrem "tradičného" sólového hrania je podľa Maruščáka veľmi pravdepodobné, že legendárna postava slovenskej hudby si ešte na záver zaimprovizuje spolu s Ivou Bittovou.

Koncert troch originálnych hudobníkov je súčasťou série podujatí v rámci kultúrneho leta v hlavnom meste. Podieľa sa na ňom aj magistrát, ktorý poskytol priestory hradu. Práve na hrade mali mimochodom pred niekoľkými týždňami vyrásť aj dve scény festivalu Wilsonic, ale počasie vtedy zmenilo plány. Ako sú na jeho vrtochy pripravení organizátori teraz?

"V prípade dažďa sa koncert uskutoční v priestoroch neďalekého Parku kultúry a oddychu. Podľa prvých predpovedí by však v stredu pršať nemalo," optimisticky tvrdí Maruščák.

Iva Bittová na jar zvládla premiéru v prestížnej newoyrskej sále Carnegie Hall. Jej skladby v podaní súboru Bang On Can All Stars boli zaznamenané aj na CD s názvom Elida, ktoré zatiaľ vyšlo iba v USA. U nás by sa na trhu malo objaviť na jeseň. Dosiaľ najnovšou nahrávkou Mariána Vargu je album Solo in Concert (2003).