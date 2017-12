Rytieri zabudli na staré dohody

Šesťdesiate roky majú nálepku nespútanej éry. Už vtedy však manažéri tajne vyjednávali, aby sa najväčšie hity Beatles a Rolling Stones neobjavovali v rovnakom čase. Vraj by si tak zbytočne konkurovali.

Chystá sa Mick Jagger s Rolling Stones na svoje posledné turné? FOTO - RUETERS



Dnes už majú Paul McCartney aj Mick Jagger čosi po šesťdesiatke, oboch oslovujú rytierskym titulom sir a obaja patria pod tú istú vydavateľskú firmu. V rozpore so starou marketingovou tradíciou sa ich nové albumy objavia v rovnakom čase a koncertné šnúry sa budú prekrývať.

McCartney je s majetkom vo výške osemsto miliónov libier štyrikrát bohatší ako Jagger. Jeho najväčšou zlatou žilou je Yesterday. Pieseň o smútku za bývalou láskou, čo odišla bez toho, aby niečo povedala, v rádiách zahrali už desať miliónkrát.

Pre Rolling Stones sa stal najvýnosnejším frustrovaný hit Satisfaction, v ktorom nie a nie dôjsť k uspokojeniu - ten mal v éteri zatiaľ šesť miliónov repríz.

Nový album Rolling Stones s názvom A Bigger Bang bude prvou štúdiovou nahrávkou po ôsmich rokoch. Vyjde v septembri a len týždeň nato sa na trhu objaví aj nový McCartneyho album s podivným názvom Chaos and Creation in the Back Yard (Zmätok a stvorenie v záhrade za domom). Oba albumy sľubujú návrat ku koreňom.

Je v tom mierny paradox, keďže aj Paul McCartney, aj Rolling Stones chcú nimi dokázať, že nie sú odkázaní len na svoje staré hity. Podľa všetkého sú však odkázaní na svoje staré objavy - u prvého je to návrat k elegantným trojminútovým skladbám, u druhých návrat k strohým bluesovým a soulovým prvkom.

Obaja rytieri teraz plánujú križovať zemeguľu celých osemnásť mesiacov. Vydávajú sa na veľké turné, pričom sa ich cesty neraz úplne prekrývajú. Komentátori tvrdia, že pre Jaggerovu kapelu, v minulosti sužovanú závislosťou od drog a alkoholu (vo Wattsovom prípade aj úspešne liečenou rakovinou), to bude možno posledná veľká šnúra.

Lenže, keďže sa všetci dali na pokánie a zdravší životný štýl, môžu po svete krúžiť ešte aj ďalších dvadsať rokov. Ich najnovšie, ale asi nie posledné turné sa začína tento týždeň v Bostone, obe turné sa do Európy dostanú až na budúce leto. Pred starým kontinentom dostal prednosť čoraz väčší ázijský trh.

