Charlotte Church je nerada, keď ju škatuľkujú

Charlot te Church - Crazy Chick I think I'm gonna need some therapy Oh babe I hope you got a PHD Won't you lay me on the leather couch? I got a lot of me to talk about I think I'm crazy Think I'm stupid Must have lost my mind Wonderin' what I'm thinking Lovin' you cos' boy if you were mine I'd really go insane You'd be my favourite thing I go ballistic yeah your making me a crazy chick You drivin' me To insanity All the things you do You make me come unglued I just can't help myself I need professional help, help You really done it this time You know you twisting my mind You got me actin' like a wacked-out chick So I won't be responsible? Cos' I'm really not logical No I won't be to blame You know I'm really not sane Can't get you out of my head So let me just confess For those kisses baby For your love You drive me crazy I can't get enough, No

Charlotte Church - Bláznivé dievča Mýslím, že budem potrebovať terapiu Dúfam, že máš PhD nepoložíš si ma na kožený gauč? Mám ti toho toľko povedať. Myslím, že som blázon myslím, že som hlúpa prišla som o rozum prekvapená vlastnými myšlienkami milujem ťa, pretože chlapče, keby si bol môj zbláznila by som sa budeš mojou obľúbenou hračkou stávam sa neriadenou strelou, robíš zo mňa bláznivé dievča Privádzaš ma k šialenstvu všetkými vecami, čo robíš stávam sa nevypočítateľnou iba si nedokážem pomôcť potrebujem radu odborníka Naozaj si to tentoraz dokázal pomotal si mi hlavu kvôli tebe sa správam ako lacné dievča nie som zodpovedná? Lebo nie som logická nechcem sa strápňovať vieš, že naozaj nie som normálna Nemôžem ťa dostať z hlavy tak mi dovoľ to priznať pre tie bozky baby pre tvoju lásku privádzaš ma do šialenstva, nemám dosť