Kontroverzný Sean Penn má 45 rokov

16. aug 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 16. augusta (SITA) - Americký herec Sean Penn sa narodil 17. augusta 1960 v Santa Monice, štát Kalifornia. Herec je synom filmového režiséra Lea Penna, ktorého prenasledovali za to, že odmietol vypovedať pred Komisiou pre neamerickú činnosť, a írsko-talianskej herečky Eileen Ryanovej. Má dvoch bratov, herca Chrisa Penna a hudobníka Michaela Penna.

Herec začal svoju kariéru vo filme Zlaté časy na Ridgemonte z roku 1982. Odvtedy účinkoval vo vyše 40 filmoch a za Mystickú rieku získal v roku 2004 svojho prvého Oscara. Akadémia ho na prestížnu zlatú sošku nominovala i za filmy I Am Sam, Sweet and Lowdown a Mŕtvy muž prichádza. Režíroval film The Indian Runner na motívy piesne Brucea Springsteena Highway Patrolman z albumu Nebraska. V jeho ďalších dvoch režijných počinoch The Crossing Guard z roku 1995 a Prísaha in 2001 si hlavnú úlohu zahral Jack Nicholson.

Pennov osobný život bol veľmi komplikovaný. V roku 1985 sa oženil so speváčkou Madonnou, no manželstvo bolo odsúdené na zánik i vďaka hercovej búrlivej povahe, ktorá ho dostala až do väzenia. Po rozvode v roku 1989 začal Penn chodiť s Robin Wrightovou, s ktorou najprv na svet priviedol dve deti a až v roku 1996 sa s ňou oženil. 18. októbra 2002 herec venoval v prepočte milión 792 tisíc korún na reklamu v denníku Washington Post, ktorá žiada prezidenta Busha, aby skončil s násilím vo svete. Reklama mala formu otvoreného listu a odkazovala na plánovanú vojenskú akciu v Iraku. V decembri 2002 Penn navštívil Irak, pričom sa veľmi vyhýbal akémukoľvek kontaktu s novinármi.

Penn ďalej hral napríklad aj vo filmoch ako The Falcon and the Snowman, At Close Range, Colors, Casualties of War, State of Grace, The Game, Hurlyburly, Loved, She’s So Lovely, U-Turn. Koncom roka sa predstaví vo filme Alejandra Gonzaleza Inarritu 21 Grams. Najnovšie napísal a režíroval dokumentárny film 11’09”01 ako príspevok pre Spojené štáty. Tento dôležitý film zhromaždil 11 skvelých režisérov z celého sveta na to, aby vytvorili krátke filmy týkajúce sa udalostí z 11. septembra 2001.