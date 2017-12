Backstreet Boys urobili videoklip v štýle 80. rokov

16. aug 2005 o 16:50 SITA

BRATISLAVA 16. augusta (SITA) - Americká skupina Backstreet Boys sa vo svojom novom videoklipe vrátila späť v čase a jej členovia sa zahrali na fiktívnu rockovú skupinu Sphynkter z roku 1985. Speváci Kevin Richardson, Nick Carter, Howie Dorough, A. J. McLean a Brian Littrell sa vo videoklipe k piesni Just Want You To Know objavia s typickými účesmi, hrubými fúzami a čelenkami. Členovia populárnej skupiny si v klipe zahrali dvojúlohy - okrem skupiny si zahrali i obecenstvo. "Toto bude pocta skupinám z 80. rokov a kultúry, ktorá ich špecifikovala. Chceli sme urobiť niečo iné. Robili sme videá plné svalov, mystiky či živého vystupovania. Teraz sme sa rozhodli, že sa na videoklipe budeme aj zabávať," povedal pre MTV News Richardson. "Všetci sa radi hráme a toto bola úžasná príležitosť, ako urobiť niečo bláznivé," dodal.