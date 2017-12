Bývalý manžel Britney Spears označil ich manželstvo za omyl

BRATISLAVA 16. augusta (SITA) - Bývalý manžel americkej speváčky Britney Spears Jason Alexander priznal, že sobáš s hviezdou bol veľký omyl. Manželstvo, ktoré sa začalo i skončilo v Las Vegas a trvalo ...

16. aug 2005 o 16:15 SITA

BRATISLAVA 16. augusta (SITA) - Bývalý manžel americkej speváčky Britney Spears Jason Alexander priznal, že sobáš s hviezdou bol veľký omyl. Manželstvo, ktoré sa začalo i skončilo v Las Vegas a trvalo 55 hodín, mu vraj zničilo život. Ako naznačil, on si bral speváčku smrteľne vážne a nedostal od nej žiadne peniaze. Celú svadbu však musel zaplatiť zo svojho vrecka. "Ľudia si myslia, že ma vyplatila. No nedostal som ani ň. Vždy keď si sadnem za volant, ľudia na mňa pokrikujú, či mi to auto nekúpila Britney. Vždy ich mám chuť zbiť. Pre mňa ten sobáš nebol žart, no svadba s Britney bol omyl," povedal v dokumente Britney's Redneck Roots na televíznej stanici Channel