Bezdeda nechcel na prvom albume experimentovať

BRATISLAVA 16. augusta (SITA) - Tomáš Bezdeda nechcel na svojom debutovom albume príliš experimentovať. Na platni s názvom Obyčajné slová sú podľa neho bežné rádiové pesničky. "Nerobil som žiadne experimenty.

16. aug 2005 o 17:30 SITA

Chcel som, aby tam boli príjemné pop-rockové veci a aby sa ľuďom páčili," zhodnotil Bezdeda. Svoje druhé cédečko však už chce spraviť hudobne pestrejšie a má v pláne zaradiť naň aj niekoľko vlastných skladieb. Väčšinu piesní na debute mal totiž na starosti Boris Lettrich z kapely Aya, zvyšok zložila formácia B3, Tomáš Sloboda z Le Payaco a Peter Bič z kapely Stereo, ktorý album aj produkoval. Texty má na svedomí i Katka Korčeková a druhý člen skupiny Stereo Andy Ďurica. Tomáš prezradil, že Lettricha oslovil, pretože sa mu páčila jeho hudba. "Páčil sa mi jeho štýl, takže som sa ho spýtal, či by mi niečo nezložil. Boris povedal, že to nie je problém a že má už čosi doma odložené," opisuje finalista SuperStar. Tomáš je s výsledkom spokojný a myslí si, že ho album vystihuje. "Lettrich sa so mnou často rozprával a zdá sa mi, že ma odhadol. Je prirodzené, že mnoho piesní na platni je o láske. Nebudem spievať ťažké texty, s ktorými by som sa nestotožnil," komentoval.

Svoj prvý album nahrával Tomáš v štúdiu Fun rádia, kde pracuje jeho priateľka Adela Banášová, s ktorou naspieval aj duet. Ako uviedol, Adela sa zo začiatku obávala, či to zvládne, nakoniec jej to však išlo dobre. Platňu točil presne jeden týždeň. Bezdeda sa však priznal, že počas prvého dňa sa mu vôbec nedarilo. "Prvý deň som mal veľkú depku, pretože sa mi nedarilo. Jednu pesničku som nahrával celý deň a ani som ju nedokončil. Na druhý deň som naspieval najprv vokály, čo robím veľmi rád. To ma naštartovalo a potom to išlo lepšie," priblížil prácu v štúdiu. Nový album uzrie svetlo sveta 30. augusta, krst chystá Bezdeda na začiatok septembra.

